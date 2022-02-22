Украинские силовики обстреляли территорию ДНР

Донецк, 22 февраля. Украинские силовики обстреляли город Докучаевск, находящийся на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявили представители ДНР.

Сообщается, что представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел территории республики. По населенным пунктам Докучаевск и Николаевка было выпущено семь мин калибром 120 мм.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что невозможно предсказать конкретные действия при продвижении Вооруженных сил России в Донбассе. По словам российского лидера, действия ВС РФ будут зависеть от конкретной ситуации.