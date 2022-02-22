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Украинские силовики обстреляли территорию ДНР

Происшествия
Украинские силовики обстреляли территорию ДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 22 февраля. Украинские силовики обстреляли город Докучаевск, находящийся на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявили представители ДНР.

Сообщается, что представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел территории республики. По населенным пунктам Докучаевск и Николаевка было выпущено семь мин калибром 120 мм.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что невозможно предсказать конкретные действия при продвижении Вооруженных сил России в Донбассе. По словам российского лидера, действия ВС РФ будут зависеть от конкретной ситуации.

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