МЧС: беженцы из ЛНР и ДНР разместились почти в 15 регионах России

Москва, 22 февраля. Беженцы из Луганской и Донецкой народных республик разместились почти в 15 российских регионах, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Беженцы по-прежнему сдают ПЦР-тесты на коронавирус, которые в подавляющем большинстве отрицательные, уточнил Чуприян.

«Сейчас уже практически в 15 субъектах федерации есть люди, которые пришли из соседних областей Украины», — подчеркнул экс-глава ведомства.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля. Беженцы направляются в Ростовскую область, откуда их распределяют по другим регионам. На 08:00 вторника, 22 февраля, из Ростовской области было отправлено более 11 тыс. человек, эвакуированных с территории ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин поручил выплатить беженцам из Донбасса 10 тысяч рублей.