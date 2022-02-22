«Мы прощаем этих дуралеев»: Милонов о попадании под санкции ЕС из-за Донбасса

Депутат Государственной думы Виталий Милонов попал под санкции Европейского союза из-за своего голоса в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Санкции предполагают, что имущество депутатов в Европе арестуют, деньги на счетах заморозят, а самим парламентариям запретят въезжать в страны ЕС.

«Попал в санкционный список? Да я оттуда и не выходил. Я горжусь тем, что дважды попал под санкции. Хочу поприветствовать своих коллег за невозможность выехать из нашего государства, но хочу их успокоить — переживать не надо. Мир прекрасен, и у нашей страны полно друзей. Могу всех пригласить в гости. Можно поехать в Абхазию, если хочется отдохнуть. Когда мы делали что-то не такое значимое, они против нас санкции не вводили. Я очень рад, что первыми под санкции попали депутаты Госдумы, потому что мы осознанно поддержали президента. И мы рады быть с нашим президентом вместе», — рассказал ФАН Виталий Милонов.

Федеральное агентство новостей /

Он отметил, что Европа, вводя санкции, может и заиграться в эту опасную игру.

«Мы же можем и обидеться. Лучше, конечно, чтобы мы не расстраивались. Мы, конечно, прощаем этих дуралеев», — заключил Виталий Милонов.

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