Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 22:59
22:58
Армия
Байден заявил о переброске войск НАТО в страны Прибалтики
22:44
Политика
Байден: санкционные пакеты в отношении России коснутся суверенного долга страны
22:42
Политика
Байден сообщил о работе США и Германии над недопущением запуска «СП-2»
22:38
Политика
Байден назвал действия России началом «вторжения» на Украину
22:36
Политика
Байден заявил о нежелании США воевать с Россией
22:34
Политика
Байден заявил о намерении США помогать Украине в оборонной сфере
22:33
Экономика
Forbes: российские олигархи потеряли более 8 млрд долларов из-за Донбасса
22:27
Политика
Политик Клинцевич назвал использование российской армии за рубежом правильным решением
22:14
Политика
Телеведущий Норкин обвинил украинских политологов в «напускании тумана»
22:07
Политика
ООН: Минские соглашения остаются путем к деэскалации на Украине
Все новости

«Мы прощаем этих дуралеев»: Милонов о попадании под санкции ЕС из-за Донбасса
Политика
«Мы прощаем этих дуралеев»: Милонов о попадании под санкции ЕС из-за Донбасса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Депутат Государственной думы Виталий Милонов попал под санкции Европейского союза из-за своего голоса в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Санкции предполагают, что имущество депутатов в Европе арестуют, деньги на счетах заморозят, а самим парламентариям запретят въезжать в страны ЕС.

«Попал в санкционный список? Да я оттуда и не выходил. Я горжусь тем, что дважды попал под санкции. Хочу поприветствовать своих коллег за невозможность выехать из нашего государства, но хочу их успокоить — переживать не надо. Мир прекрасен, и у нашей страны полно друзей. Могу всех пригласить в гости. Можно поехать в Абхазию, если хочется отдохнуть. Когда мы делали что-то не такое значимое, они против нас санкции не вводили. Я очень рад, что первыми под санкции попали депутаты Госдумы, потому что мы осознанно поддержали президента. И мы рады быть с нашим президентом вместе», — рассказал ФАН Виталий Милонов.

Милонов о попадании под санкции ЕС: «Мы прощаем эти дуралеев»
Федеральное агентство новостей /

Он отметил, что Европа, вводя санкции, может и заиграться в эту опасную игру.

«Мы же можем и обидеться. Лучше, конечно, чтобы мы не расстраивались. Мы, конечно, прощаем этих дуралеев», — заключил Виталий Милонов.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Комментируя действия национального лидера, Василий Небензя обратил внимание, что Кремль по-прежнему открыт к контактам, однако не допустит очередной кровавой бойни в дружественных ЛНР и ДНР.

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Мы прощаем этих дуралеев»: Милонов о попадании под санкции ЕС из-за Донбасса
россия донбасс украина милонов
Комментировать