Бамако, 22 февраля. Франция оставила Мали на произвол судьбы, заявил африканский публицист Пар Сику Бах. Париж ответственен за провал французской операции «Бархан». Об этом сообщает Maliactu.

«Франция и ее партнеры решили уйти из нашей страны. Однако достигнутые ими результаты нельзя назвать удовлетворительными. «Сервал», ставший в последствие «Барханом», завершился полным провалом, так называемым «крушением в пустыне». Девять лет военной интервенции закончились ничем, но Елисейский дворец отказывается признавать неудачу. Стоит называть вещи своими именами: Франция не справилась, свернула операцию и бросила Мали, которой обещала свободу, на произвол судьбы. Итоги миссии не соответствуют заявленным амбициям. По стране бродят тысячи тяжеловооруженных боевиков, которые безнаказанно убивают мирное население в нескольких милях от баз иностранных сил», — заявил Бах.

Журналист отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон скрывает правду накануне выборов, так как опасается серьезного репутационного удара. По мнению Баха, Париж прекрасно понимал, что не справляется с восстановлением безопасности Мали.

Ранее бывший министр обороны Пятой республики признал ошибки командования операции «Бархан». По мнению Шарля Меллона, проблемы начались еще с ливийской кампании.