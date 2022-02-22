Бюро юридической помощи опубликовало список преступлений миротворцев ООН в ЦАР

Банги, 22 февраля. Центральноафриканское бюро юридической помощи опубликовало пресс-релиз с перечислением жалоб на бесчинства сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Об этом сообщает Nouvelles Plus.

«Население республики пережило один из страшнейших периодов в своей истории. Военно-политические кризисы привели к огромным материальным и человеческим потерям. В то время, как жители постепенно приходят в себя, некоторые миротворцы ООН продолжают сеять несчастье и опустошение. Убийства, изнасилования и ДТП стали лицом нового мандата миссии. Присутствие «голубых касок» в ЦАР необходимо для того, чтобы они продолжали заниматься нелегальной торговлей, вандализмом, мошенничеством и скупкой недвижимости. Миротворцы ведут себя так, будто находятся в банановой республике», — возмутились сотрудники работники Бюро.

Правозащитники обнародовали список преступлений персонала МИНУСКА, чтобы центральноафриканцы узнали правду о том, чем на самом деле занимаются миротворцы ООН вместо выполнения собственного мандата. За два месяца Бюро зарегистрировало более десяти жалоб на бесчинства «голубых касок».

Ранее жители Боссембеле потребовали немедленного вывода миротворцев ООН из ЦАР. Граждане вышли на стихийную демонстрацию, чтобы выразить недовольство деятельностью «голубых касок».