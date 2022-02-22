Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 22:59
22:58
Армия
Байден заявил о переброске войск НАТО в страны Прибалтики
22:44
Политика
Байден: санкционные пакеты в отношении России коснутся суверенного долга страны
22:42
Политика
Байден сообщил о работе США и Германии над недопущением запуска «СП-2»
22:38
Политика
Байден назвал действия России началом «вторжения» на Украину
22:36
Политика
Байден заявил о нежелании США воевать с Россией
22:34
Политика
Байден заявил о намерении США помогать Украине в оборонной сфере
22:33
Экономика
Forbes: российские олигархи потеряли более 8 млрд долларов из-за Донбасса
22:27
Политика
Политик Клинцевич назвал использование российской армии за рубежом правильным решением
22:14
Политика
Телеведущий Норкин обвинил украинских политологов в «напускании тумана»
22:07
Политика
ООН: Минские соглашения остаются путем к деэскалации на Украине
Все новости

Бюро юридической помощи опубликовало список преступлений миротворцев ООН в ЦАР

Весь мир
Бюро юридической помощи опубликовало список преступлений миротворцев ООН в ЦАР
wikipedia.org  /  MONUSCO Photos / CC BY-SA 2.0

Банги, 22 февраля. Центральноафриканское бюро юридической помощи опубликовало пресс-релиз с перечислением жалоб на бесчинства сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Об этом сообщает Nouvelles Plus.

«Население республики пережило один из страшнейших периодов в своей истории. Военно-политические кризисы привели к огромным материальным и человеческим потерям. В то время, как жители постепенно приходят в себя, некоторые миротворцы ООН продолжают сеять несчастье и опустошение. Убийства, изнасилования и ДТП стали лицом нового мандата миссии.

Присутствие «голубых касок» в ЦАР необходимо для того, чтобы они продолжали заниматься нелегальной торговлей, вандализмом, мошенничеством и скупкой недвижимости. Миротворцы ведут себя так, будто находятся в банановой республике», — возмутились сотрудники работники Бюро.

Правозащитники обнародовали список преступлений персонала МИНУСКА, чтобы центральноафриканцы узнали правду о том, чем на самом деле занимаются миротворцы ООН вместо выполнения собственного мандата. За два месяца Бюро зарегистрировало более десяти жалоб на бесчинства «голубых касок».

Ранее жители Боссембеле потребовали немедленного вывода миротворцев ООН из ЦАР. Граждане вышли на стихийную демонстрацию, чтобы выразить недовольство деятельностью «голубых касок».

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Бюро юридической помощи опубликовало список преступлений миротворцев ООН в ЦАР
африка цар
Комментировать