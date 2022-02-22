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ЛАГ обвинил Эфиопию в нарушении прав Египта и Судана на воду

Весь мир
ЛАГ обвинил Эфиопию в нарушении прав Египта и Судана на воду
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Каир, 22 февраля. Арабский парламент назвал решение Эфиопии о начале эксплуатации гидроэлектростанции на плотине «Возрождение» (Хидасэ) односторонним. Оно представляет собой серьезное и неприемлемое нарушение прав Египта и Судана на водные ресурсы.

В заявлении председателя законодательного органа Лиги арабских государств (ЛАГ) Аделя аль-Асуми говорится о полном неприятии данного шага, наносящего урон интересам Хартума и Каира.

«Это является явным нарушением международных и двусторонних соглашений, регулирующих использование вод Нила в качестве международной реки, включая обязательства, подписанные премьер-министром Эфиопии в Декларации принципов от 2015 года», — сказано в сообщении ЛАГ.

Глава ведомства подтвердил непримиримую позицию Арабского парламента в отношении необходимости быстрого достижения юридического соглашения по заполнению и эксплуатации водного объекта. Стороны должны начать переговоры, чтобы интересам государств региона, расположенных ниже по течению реки, ничего не угрожало.

«Арабский парламент поддерживает Египет и Судан в мерах, которые они принимают для защиты своих прав на воду», — заявил Аль-Асуми.

В воскресенье, 20 февраля, в Эфиопии состоялась официальная церемония запуска электростанции на ГЭС «Возрождение». Объект расположен на реке Голубой Нил в районе Бенишангуль-Гумуз на западе страны.

Руководство Судана отвергло действия соседней республики, которые «противоречат духу сотрудничества». Хартум призвал к заключению

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лаг арабский парламент плотина возрождение хидасэ
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