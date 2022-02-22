Трамп обвинил администрацию Байдена в обострении украинского кризиса

Вашингтон, 22 февраля. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что признание ЛДНР Россией спровоцировала администрация текущего президента США Джо Байдена.
Дональд Трамп высказал мнение, что при нем признание Россией ЛНР и ДНР не могло произойти. Он заявил, что хорошо знает президента России Владимира Путина.
«Я очень хорошо знаю Владимира Путина, и он никогда бы не сделал того, что делает сейчас при администрации Байдена, ни за что!» - заявил он.
Также экс-президент Соединенных Штатов подчеркнул, что, по его мнению, Россия при администрации Байдена стала «очень-очень богатой». Он предупредил, что слабые санкции против Кремля незначительны по сравнению с якобы «захватом» стратегически значимого «огромного участка земли».
Ранее Трамп опубликовал свое первое сообщение в собственной соцсети Truth Social. В октябре 2021 года большинство аккаунтов экс-президента в соцсетях были закрыты.