Путин: отказ Украины от вступления в НАТО является лучшим решением

Москва, 22 февраля. Самостоятельный отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс является лучшим решением для этой страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства выступил на пресс-конференции. Ее трансляция прошла на YouTube-канале «Россия-24».

«Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица», — отметил Путин.

Он поддержал вероятное решение Киева не вступать в НАТО. По его мнению, это будет фактическим доказательством нейтралитета.

Ранее президент РФ заявил, что Москва признала конституции ДНР и ЛНР, в которых указаны границы республик. Он надеется, что этот вопрос удастся решить дипломатическим путем.