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Армия Мали обезопасила район Нара и передала местным жителям гуманитарную помощь

Весь мир
Армия Мали обезопасила район Нара и передала местным жителям гуманитарную помощь
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 22 февраля. Правительственные войска оказали гуманитарную помощь жителям района Нара. Об этом сообщает Генштаб армии Мали.

«Вооруженные силы регулярно патрулируют окрестности, чтобы население чувствовало себя в безопасности и сохраняло спокойствие. Бойцы операции «Келетигю-1» раздают согражданам лекарства и оказывают медицинскую помощь.

Параллельно армия проводит рейды в близлежащих деревнях. ВС ищут боевиков, которые скрываются среди мирных людей», — говорится в коммюнике.

В ходе антитеррористической операции правительственные войска конфисковали несколько образцов вооружения и арестовали лиц, подозреваемых в пособничестве радикалам. Также бойцы призвали соотечественников оказать армии содействие и своевременно передавать информацию о местоположении преступников.

«Стрельба — не единственное оружие. Некоторые сотрудничают с бандитами из страха или вопреки своему желанию. Важно объяснить людям, что они не обязаны это делать. Мы готовы обеспечить безопасность населения и зачистить лагеря боевиков», — заявил замкомандира «Келетигю-1», полковник Сейду Бассиру Ниангадо.

Армия Мали обезопасила район Нара и передала местным жителям гуманитарную помощь
flickr.com / Mark Fischer

Африканские аналитики и военные эксперты уверены, что усиление ВС связано со сближением Москвы и Бамако. Смена политического вектора властей Мали с западного на восточный спровоцировала недовольство среди иностранных элит.

Распространившиеся в социальных сетях слухи о прибытии в республику российских инструкторов, которых зарубежные издания причисляют к «ЧВК Вагнера», вызвали панику на Западе, представители которого опасаются, что отечественные специалисты окажутся гораздо эффективнее, чем контингент французской военной операции «Бархан» и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).

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африка мали
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