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Журналисты показали масштабный памятник на могиле Александра Абдулова

Шоу-бизнес
Журналисты показали масштабный памятник на могиле Александра Абдулова
Кадр из фильма «Лузер»

Москва, 22 февраля. Актер Александр Абдулов ушел из жизни в 2008 году. Журналисты навестили могилу артиста, украшенную гигантским монументом из белого камня.

Абдулов был похоронен на Ваганьковском кладбище. Могила артиста расположилась на центральной аллее. Спустя год после его смерти крест на месте захоронения сменил масштабный монумент, который тяжело потерять из виду: десятитонный камень был привезен из Карелии специально для покойного артиста.

Проект монумента задумала вдова Абдулова Юлия. Она решила использовать белый камень из Карелии: один из поклонников приглашал артиста прикоснуться к чудодейственному камню, но тяжелое состояние здоровья не позволило ему путешествовать. Сам памятник украшен ступенями в виде букв имени актера — они символизируют восхождение на Голгофу. Рядом видна плита с изображением Абдулова в образе Ланселота, передает «Экспресс газета».

Ранее журналисты ФАН показали, как выглядит могила Леонида Куравлева. Артист был похоронен рядом с супругой Ниной на Троекуровском кладбище.

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актер могила абдулов
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