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«Уфа» арендовала у шотландского «Селтика» двоюродного брата Ромелу Лукаку

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 21:11
Спорт
«Уфа» арендовала у шотландского «Селтика» двоюродного брата Ромелу Лукаку
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Уфа, 22 февраля. Футболист шотландского «Селтика» Боли Болинголи Мбомбо перешел в «Уфу» на правах аренды.

«Уфа» арендовала до конца нынешнего сезона двоюродного брата нападающего сборной Бельгии и лондонского «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба клуба из столицы Башкортостана.

Боли Болинголи Мбомбо является воспитанником «Брюгге». Прошлый сезон защитник, контракт которого с «Селтиком» действует до июня 2022 года, провел в составе турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».

Уже 27 февраля новичок «Уфы» может провести свой дебютный официальный матч. Подопечные Алексея Стукалова сыграют с грозненским «Ахматом» в рамках 19-го тура РПЛ.

Ранее голкипер итальянского клуба «Специя» Иван Проведель не исключил, что сыграет за сборную России по футболу, если получит соответствующее предложение.

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уфа лукаку аренда рпл болинголи
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