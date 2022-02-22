Политолог Сайду призвал власти Буркина-Фасо сосредоточиться на защите территорий

Уагадугу, 22 февраля. Переходное правительство Буркина-Фасо должно сосредоточиться на обеспечении безопасности национальной территории, борьбе с коррупцией и восстановлении конституционного порядка. Такого мнения придерживается преподаватель-политолог Университета Томаса Санкары Абдул Карим Сайду.

«Важно отметить, что приоритетные направления не должны исключать работу над прочими. Однако три указанных аспекта нуждаются в особенном внимании. Власти должны грамотно распределять ресурсы, так как на их пути встанет множество лиц, желающих воспользоваться ситуацией. Также стоит подчеркнуть, что обеспечение безопасности территории подразумевают не только военные действия, но и укрепление социальной, экономической, общественной и гуманитарной области. Защита — это целостное явление, которое охватывает множество сфер», — заявил Сайду.

Политолог призвал временное правительство решить проблему коррупции, так как это в значительной мере увеличит уровень доверия мирного населения. Эксперт подчеркнул, что подлоги и взятки могут поставить под вопрос легитимность государственного аппарата, поэтому властям необходимо приложить максимальные усилия к борьбе с ними.

Ранее жители Буркина-Фасо призвали власти отказаться от военного сотрудничества с Францией. По мнению граждан, правительству надо последовать примеру ЦАР и сосредоточиться на сближении с Москвой.