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Актер Никоненко о признании республик Донбасса: Когда мы разговариваем жестко, нас лучше слушают
Общество
Актер Никоненко о признании республик Донбасса: Когда мы разговариваем жестко, нас лучше слушают
Федеральное агентство новостей  / 

Американцам давно пора понять, что они не одни живут в мире. Таким мнением поделился в беседе с ФАН советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Сергей Никоненко.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

«Я поддерживаю это решение. Это справедливое решение», — сказал актер.

Сергей Никоненко также отметил, что он сильно переживал все те события, что разворачивались в Донбассе в последние годы.

«Мне было очень горько, когда совершенно безнаказанные, оголтелые подонки нападали на Донецк и Луганск», — сообщил собеседник ФАН.

Актер Никоненко поддержал признание Россией независимости республик Донбасса
Global Look Press / Lev Ilyin/Global Look Press

В завершение он отреагировал на заявления Запада о вводе новых санкций в свете последних событий.

«Как только вводят новые санкции, мы только лучше себя чувствуем. Пусть они делают свое дело безобразное, а мы будем — свое благородное: возьмем под защиту детей, женщин. Тем более это — российские земли, отданные Владимиром Лениным, о чем и говорил президент. Я считаю, только когда мы разговариваем жестко, нас лучше слушают, нежели когда протягиваем руку. Американцам давно пора понять, что не одни они живут в мире, и жить надо по справедливости», — подытожил артист.

Ранее актер Александр Збруев в беседе с ФАН поддержал решение России признать независимость республик Донбасса. Он подчеркнул, что всему миру стоит отказаться от насилия.

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лднр признание донбасса никоненко
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