Андрей Губин рассказал о жизни с тяжелым диагнозом

Москва, 22 февраля. Певец Андрей Губин поделился новостями о своем состоянии после диагноза врачей. По словам поп-звезды, он все еще надеется на выздоровление, несмотря на непростое состояние здоровья.

Губин уже много лет не выступает на сцене с концертами, а его личная жизнь окружена слухами. Так, артисту приписывали психологическое заболевание. Кроме того, звезду упрекали за праздный образ жизни. Однако Губин признался в интервью изданию «Аргументы и Факты», что до сих пор активно занимается написанием композиций и не теряет надежду на улучшение самочувствия.

«Каждый день жду, что почувствую себя лучше, что болезнь отступит», — признался артист.

По словам Губина, врачи вынесли ему диагноз левосторонняя прозопалгия лица. Походы по специалистам обошлись ему в 150 тысяч долларов.

«У меня серьезные проблемы со здоровьем. Из-за того, что кровь по позвоночнику не поступает в шейный отдел, не происходит притока крови к этим местам (показывает на челюсть. — Прим. ФАН), десны оголяются», — поделился артист.

Однако Губин выполняет рекомендации врачей и тщательно следит за здоровьем. Кроме того, он уже планирует выпустить новые треки.

Ранее Губин признался, что задолжал продюсеру Максиму Фадееву 15 тысяч евро. По словам артиста, долг образовался из-за ненаписанных песен звезды.