Москва, 22 февраля. Сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА) должны покинуть Мали вслед за солдатами французской военной операции «Бархан». Такое мнение озвучил депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью для Pravda.

По словам политика, контингент Пятой республики просто сбежал из африканского государства, так как не смог выполнить ни одну из поставленных задач. В отличие от отечественных специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», иностранные формирования не смогли стать гарантами безопасности.

«Очевидно, та группа российских военных специалистов, которая находится в Мали, это группа людей, которые оказывают эффективную силовую и консультационную поддержку. Они делают это результативно в области защиты правительства Мали. И то, что сделала группа отечественных инструкторов, не удавалось сделать французам и их союзникам на протяжении многих лет. Мало того, это просто бегство. Это продолжения бегства Запада с завоеванных территорий. Америка ушла из Афганистана, французы уходят из Мали. И я очень сильно рассчитываю, что этот процесс продолжится и другие африканские государства избавятся от навязанной и совершенно невыгодной опеки, которая сейчас над ними нависла. Самое главное — что действующая власть вместе с партнерами направила все силы на реальное решение проблем с терроризмом", — отметил народный избранник.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как и контингент «Бархана», миротворцы ООН показали себя неэффективным средством в борьбе с радикальными группировками. Милонов напомнил, что за долгие годы присутствия в Мали «голубые каски» отметились многочисленными преступлениями и потерями личного состава:

«Это миссия, которая позволяет террористам чувствовать себя вполне комфортною. Боевики каждый раз прикрываются миротворцами ООН, когда им надо. Поэтому для меня смысл и функционал этой миссии на территории Мали — большая загадка. Мне кажется, если бы ее не было, то ситуация была бы гораздо проще. Они не выполняют даже формальных полицейских функций. Поэтому миротворцам ООН надо покинуть Мали. К тому же правительство самостоятельно может определить, с кем сотрудничать и кого привлекать для обеспечения безопасности собственных граждан. Потому что миссия ООН, к сожалению, никаким образом на защиту населения в положительном ключе не влияет».

Ранее экс-сенатор, глава Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей заявил, что Франция пытается использовать Нджамену для сохранения позиций в Бамако. По мнению эксперта, дополнительные чадские миротворцы не изменят ситуации, так как малийцы твердо намерены укреплять отношения с Россией.