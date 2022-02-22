Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 21:31
21:30
Общество
«Переживаю за людей в Донбассе»: Николай Дроздов поддержал признание ЛНР и ДНР
21:29
Политика
Путин: отказ Украины от вступления в НАТО является лучшим решением
21:26
Общество
Проживающие в Крыму украинцы высказались о признании Россией независимости ЛНР и ДНР
21:24
Весь мир
Армия Мали обезопасила район Нара и передала местным жителям гуманитарную помощь
21:21
Политика
Глава «Нафтогаза» Витренко отрицает кражу российского газа
21:21
Общество
Актер Щербаков о признании Россией независимости ЛНР и ДНР: Хватит людям мучиться
21:20
Общество
Эксперт дала рекомендации, как избежать жертв при очистке крыш от снега
21:20
Общество
Транспортная прокуратура Оренбурга выявила нарушения трудовых прав работников ж/д сферы
21:19
Происшествия
Волгоградца могут посадить на два года за угрозу убийством падчерицы
21:18
Шоу-бизнес
Поклонники шоу «Маска» назвали своих фаворитов после выхода нового выпуска
Все новости

Милонов о миротворцах ООН в Мали: должны покинуть страну вслед за Францией

Весь мир
Милонов о миротворцах ООН в Мали: должны покинуть страну вслед за Францией
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 22 февраля. Сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА) должны покинуть Мали вслед за солдатами французской военной операции «Бархан». Такое мнение озвучил депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью для Pravda.

По словам политика, контингент Пятой республики просто сбежал из африканского государства, так как не смог выполнить ни одну из поставленных задач. В отличие от отечественных специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», иностранные формирования не смогли стать гарантами безопасности.

«Очевидно, та группа российских военных специалистов, которая находится в Мали, это группа людей, которые оказывают эффективную силовую и консультационную поддержку. Они делают это результативно в области защиты правительства Мали. И то, что сделала группа отечественных инструкторов, не удавалось сделать французам и их союзникам на протяжении многих лет. Мало того, это просто бегство.

Это продолжения бегства Запада с завоеванных территорий. Америка ушла из Афганистана, французы уходят из Мали. И я очень сильно рассчитываю, что этот процесс продолжится и другие африканские государства избавятся от навязанной и совершенно невыгодной опеки, которая сейчас над ними нависла. Самое главное — что действующая власть вместе с партнерами направила все силы на реальное решение проблем с терроризмом", — отметил народный избранник.

Милонов о миротворцах ООН в Мали: должны покинуть страну вслед за Францией
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как и контингент «Бархана», миротворцы ООН показали себя неэффективным средством в борьбе с радикальными группировками. Милонов напомнил, что за долгие годы присутствия в Мали «голубые каски» отметились многочисленными преступлениями и потерями личного состава:

«Это миссия, которая позволяет террористам чувствовать себя вполне комфортною. Боевики каждый раз прикрываются миротворцами ООН, когда им надо. Поэтому для меня смысл и функционал этой миссии на территории Мали — большая загадка. Мне кажется, если бы ее не было, то ситуация была бы гораздо проще.

Они не выполняют даже формальных полицейских функций. Поэтому миротворцам ООН надо покинуть Мали. К тому же правительство самостоятельно может определить, с кем сотрудничать и кого привлекать для обеспечения безопасности собственных граждан. Потому что миссия ООН, к сожалению, никаким образом на защиту населения в положительном ключе не влияет».

Ранее экс-сенатор, глава Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей заявил, что Франция пытается использовать Нджамену для сохранения позиций в Бамако. По мнению эксперта, дополнительные чадские миротворцы не изменят ситуации, так как малийцы твердо намерены укреплять отношения с Россией.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Милонов о миротворцах ООН в Мали: должны покинуть страну вслед за Францией
африка мали
Комментировать