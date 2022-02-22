Почему американские дипломаты, работающие во Львове, будут ночевать в Польше

По сообщению американского госсекретаря Энтони Блинкена, которое он опубликовал на своем официальном аккаунте в сети Twitter, американские дипломаты, на днях эвакуированные из Киева во Львов, будут перебазированы еще западнее, уже на территорию Польши.

«Наши коллеги, недавно переехавшие во Львов, проведут ночь в Польше. Они будут регулярно возвращаться, чтобы продолжать свою дипломатическую работу на Украине и оказывать экстренные консульские услуги», — сообщил Блинкен.

Фактически, такие действия Госдепа США указывают на то, что в Вашингтоне весьма скептически оценивают реальные возможности по сохранению фактической украинской государственности. Напомним, ни в Ираке, ни в Афганистане такого рода «дневных дипломатов» у США не было — в обеих оккупированных США странах американские чиновники и специалисты находились в столицах, Багдаде и Кабуле, где для дипломатического и обслуживающего персонала представительств и посольств США были оборудованы специальные «зеленые зоны».

Федеральное агентство новостей /

Такого рода недоверие США к украинским властям достаточно показательно и перекликается с утверждениями президента России, который назвал Украину в своей речи слабым и, по факту, несостоятельным государством. Просто американские чиновники не говорят подобного открыто и прямо, однако предпринимают весьма показательные действия в практической плоскости.

Пока что неизвестно, как долго во Львове будут работать «дипломаты дневного расписания» и почему Госдеп США считает ночь более опасным временем суток на Западной Украине, нежели день. По крайней мере, нам неизвестны случаи появления реальных вампиров во Львове, которые бы опасались дневного света, а комендантский час на Украине пока что не введен.

В любом случае, киевским властям всерьез стоит задуматься, насколько набившая оскомину мантра «весь мир с нами» соответствует реальному положению вещей, в котором безопасность дипломатического персонала на Украине полагается менее обеспеченной, нежели в странах, воевавших с США и впоследствии оккупированных Соединенными Штатами.