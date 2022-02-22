Клинцевич о профранцузских миротворцах ООН в Мали: жители уже сделали выбор в пользу России

Чадские миротворцы ООН не помогут Франции сохранить утраченные позиции в Мали. Такого мнения придерживается экс-сенатор, глава Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Через некоторое время после огласки европейскими чиновниками заявления о выводе французских военных из африканской республики президент Чада Махамат Деби сообщил, что намерен направить в Мали дополнительный контингент многопрофильной комплексной миссии ООН. Политик заявил, что расширит имеющийся состав на 1000 военнослужащих.
По мнению Клинцевича, увеличение численности солдат Чада инициировано Парижем, который отказывается признавать провал военной операции «Бархан». Однако эта мера не поможет Елисейскому дворцу восстановить былой статус и укрепить позиции:
«С помощью Чада Франция намерена сохранить рычаги давления на Мали. Она будет это делать. Точнее, будет пытаться. Но мир поменялся. Многие государства, рвущиеся к свободе, независимости и самостоятельности, обращают внимание на Россию. Они видят в Москве помощника и друга, который не бросит в сложной ситуации. Они верят в то, что мы можем помочь всем, кто нуждается.
Мы должны называть вещи своими именами. Когда уйдут французы, которые пытаются контролировать все и вся в Африке, придут русские специалисты, привыкшие сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Последние события не раз показали авторитет отечественного инструктора. Равных им нет».
Эксперт уверен, что у российских специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», получится повторить успех кампании в Центральноафриканской Республике и дать армии Мали возможность победить боевиков. Также экс-сенатор отметил, что местные жители не верят вбросам иностранных изданий и выступают за укрепление сотрудничества Бамако с Москвой.
«Это тонкий процесс. Но решение вопроса в пользу России гарантирует Мали успех и победу над терроризмом. Там много нюансов, это важно понимать. У меня сейчас товарищ в Африке находится. Он мне звонит каждый день и спрашивает: какие новости? Я говорю, так ты же там живешь в гостиницах, можешь посмотреть. А он мне объясняет, как западные СМИ промывают мозги местным.
Граждан пичкают клеветой со страшной силой. Пытаются дискредитировать Россию и любую страну, конкурирующую с коллективным Западом: «делайте что вам говорят, и все у вас будет хорошо». Только вот местным это неинтересно, они в сказки давно не верят.
У нас с африканцами гораздо больше общего, чем кажется. Наши убеждения, принципы, подход. Жители Черного континента уважают нас, а это многого стоит. Африка — сложный континент, но мы смогли найти к ним подход. У нас обещания и дела идут бок о бок. Если Россия пообещала — Россия сделает», — заключил Клинцевич.
Ранее президент Центральноафриканской Республики осудил Францию за попытку разрушить отношения Банги и Нджамены. Политик уверен, что бывшая метрополия намеренно мешает развитию партнерства между соседними государствами.