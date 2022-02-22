Клинцевич о профранцузских миротворцах ООН в Мали: жители уже сделали выбор в пользу России

Чадские миротворцы ООН не помогут Франции сохранить утраченные позиции в Мали. Такого мнения придерживается экс-сенатор, глава Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Через некоторое время после огласки европейскими чиновниками заявления о выводе французских военных из африканской республики президент Чада Махамат Деби сообщил, что намерен направить в Мали дополнительный контингент многопрофильной комплексной миссии ООН. Политик заявил, что расширит имеющийся состав на 1000 военнослужащих.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

По мнению Клинцевича, увеличение численности солдат Чада инициировано Парижем, который отказывается признавать провал военной операции «Бархан». Однако эта мера не поможет Елисейскому дворцу восстановить былой статус и укрепить позиции:

«С помощью Чада Франция намерена сохранить рычаги давления на Мали. Она будет это делать. Точнее, будет пытаться. Но мир поменялся. Многие государства, рвущиеся к свободе, независимости и самостоятельности, обращают внимание на Россию. Они видят в Москве помощника и друга, который не бросит в сложной ситуации. Они верят в то, что мы можем помочь всем, кто нуждается. Мы должны называть вещи своими именами. Когда уйдут французы, которые пытаются контролировать все и вся в Африке, придут русские специалисты, привыкшие сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Последние события не раз показали авторитет отечественного инструктора. Равных им нет».

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Эксперт уверен, что у российских специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», получится повторить успех кампании в Центральноафриканской Республике и дать армии Мали возможность победить боевиков. Также экс-сенатор отметил, что местные жители не верят вбросам иностранных изданий и выступают за укрепление сотрудничества Бамако с Москвой.

«Это тонкий процесс. Но решение вопроса в пользу России гарантирует Мали успех и победу над терроризмом. Там много нюансов, это важно понимать. У меня сейчас товарищ в Африке находится. Он мне звонит каждый день и спрашивает: какие новости? Я говорю, так ты же там живешь в гостиницах, можешь посмотреть. А он мне объясняет, как западные СМИ промывают мозги местным. Граждан пичкают клеветой со страшной силой. Пытаются дискредитировать Россию и любую страну, конкурирующую с коллективным Западом: «делайте что вам говорят, и все у вас будет хорошо». Только вот местным это неинтересно, они в сказки давно не верят. У нас с африканцами гораздо больше общего, чем кажется. Наши убеждения, принципы, подход. Жители Черного континента уважают нас, а это многого стоит. Африка — сложный континент, но мы смогли найти к ним подход. У нас обещания и дела идут бок о бок. Если Россия пообещала — Россия сделает», — заключил Клинцевич.

Ранее президент Центральноафриканской Республики осудил Францию за попытку разрушить отношения Банги и Нджамены. Политик уверен, что бывшая метрополия намеренно мешает развитию партнерства между соседними государствами.