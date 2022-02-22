Певец Андрей Губин объяснил, почему не отдает Максиму Фадееву 15 тысяч евро

Москва, 22 февраля. Певец Андрей Губин заявил, что должен продюсеру Максиму Фадееву 15 тысяч евро за четыре песни, которые он так и не написал. Артист считает, что для шоу-бизнеса — это не долг.

Губин уже много лет должен Фадееву 15 тысяч евро. Оказалось, певец обещал продюсеру написать четыре песни для участников «Фабрики звезд». В итоге он выполнил только половину работы. По словам Губина, для Фадеева в те времена это были небольшие деньги. Только на группе «Серебро» он зарабатывал 15 тысяч евро в час.

«В шоу-бизнесе 15 тысяч евро — это не долг. Потому что заработки другие. Пугачева мне тогда сказала, что Фадеев не заинтересован в продвижении меня как композитора», — объяснил Губин в беседе с «АиФ».

Сейчас исполнитель хита «Мальчик-бродяга» не выступает на сцене и не занимается вплотную новым материалом из-за проблем со здоровьем. При этом артист мечтает снова вернуться к творчеству.

Недавно Фадеев высмеял некоторых российских исполнителей за отсутствие вокальных данных и сравнил их пение с кукареканьем петуха.