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Певец Андрей Губин объяснил, почему не отдает Максиму Фадееву 15 тысяч евро

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 21:01
Шоу-бизнес
Певец Андрей Губин объяснил, почему не отдает Максиму Фадееву 15 тысяч евро
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 22 февраля. Певец Андрей Губин заявил, что должен продюсеру Максиму Фадееву 15 тысяч евро за четыре песни, которые он так и не написал. Артист считает, что для шоу-бизнеса — это не долг.

Губин уже много лет должен Фадееву 15 тысяч евро. Оказалось, певец обещал продюсеру написать четыре песни для участников «Фабрики звезд». В итоге он выполнил только половину работы. По словам Губина, для Фадеева в те времена это были небольшие деньги. Только на группе «Серебро» он зарабатывал 15 тысяч евро в час.

«В шоу-бизнесе 15 тысяч евро — это не долг. Потому что заработки другие. Пугачева мне тогда сказала, что Фадеев не заинтересован в продвижении меня как композитора», — объяснил Губин в беседе с «АиФ».

Сейчас исполнитель хита «Мальчик-бродяга» не выступает на сцене и не занимается вплотную новым материалом из-за проблем со здоровьем. При этом артист мечтает снова вернуться к творчеству.

Недавно Фадеев высмеял некоторых российских исполнителей за отсутствие вокальных данных и сравнил их пение с кукареканьем петуха.

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фадеев продюсер певец губин
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