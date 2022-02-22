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МИД Франции отменил переговоры с Лавровым

Политика
МИД Франции отменил переговоры с Лавровым
wikipedia.org

Париж, 22 февраля. Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан принял решение об отмене встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Мероприятие было назначено на 25 января. Такой шаг французской стороны был принят на фоне признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее глава МИД Франции заявил, что страны Европейского союза согласовали единое решение по санкционным ограничениям в отношении российской стороны. Причиной новых рестрикций стала ситуация вокруг эскалации напряженности на Украине. В черный список попали 351 депутат и 27 физических лиц. К тому же Запад ограничил доступ России к своему рынку капитала.

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