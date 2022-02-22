Правильное решение: политолог Маркелов о предоставлении военной помощи Донбассу

Нынешнее правительство России понимает историческое значение принимаемых сегодня решений. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Ранее Совфед РФ дал разрешение президенту России Владимиру Путину использовать армию в Донбассе.

«Президент все делает в соответствии с юридическими нормами — обращается в Совфед. Безусловно, российская власть находится в состоянии взаимной поддержки. В этот исторический момент всем нужно быть вместе, так что нет места для сомнений», — сказал эксперт.

Сергей Маркелов также указал, какими, по его мнению, могут быть дальнейшие шаги правительства.

«Вся команда вокруг президента после этого оперативного решения сейчас должна помогать ему разрабатывать стратегию дальнейших шагов. Уверен, в эшелонах власти понимают, почему это делают. Они понимают историческую роль действий как президента, так и своих. Самое интересное, предыдущие ситуации показывали миру, что наш президент эффективно работает в условиях неопределенности и принимает правильные решения», — пояснил собеседник ФАН.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

В завершение он подчеркнул, что, на его взгляд, далеко не все крупные фигуры мировой политики могут сравниться по решительности с Владимиром Путиным.

«Власть готова брать на себя ответственность. Легко было оглянуться на Запад, подождать. Однако, историю делают смелые политики. Нынешний глава НАТО в историю не попадет от слова совсем», — подытожил политический советник.

Ранее журналист Юрий Кот в беседе с ФАН заявил, что Запад покрывает беззаконие киевских радикалов в Донбассе. По его мнению, Украина стала инструментом для ослабления России.