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Путин не попал под очередные санкции Евросоюза

Политика
Путин не попал под очередные санкции Евросоюза
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Брюссель, 22 февраля. Президент России Владимир Путин не попал под очередные санкции Евросоюза. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Политик прокомментировал санкционный список Евросоюза, который расширяется в связи с признанием республик Донбасса Россией.

«Путина нет в санкционном списке ЕС», — подчеркнул Боррель.

Страны Евросоюза ранее согласовали введение нового пакета антироссийских санкций. ЕС пошел на такой шаг из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик Россией. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил согласование новых санкций.

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