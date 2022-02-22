Брюссель, 22 февраля. Президент России Владимир Путин не попал под очередные санкции Евросоюза. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Политик прокомментировал санкционный список Евросоюза, который расширяется в связи с признанием республик Донбасса Россией.

«Путина нет в санкционном списке ЕС», — подчеркнул Боррель.

Страны Евросоюза ранее согласовали введение нового пакета антироссийских санкций. ЕС пошел на такой шаг из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик Россией. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил согласование новых санкций.