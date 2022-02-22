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ДНК-экспертиза опровергла родство одного из предполагаемых сыновей Абдулова с артистом

Шоу-бизнес
ДНК-экспертиза опровергла родство одного из предполагаемых сыновей Абдулова с артистом
Кадр из фильма «Гений»

Москва, 22 февраля. Предполагаемые сыновья актера Александра Абдулова Сергей Шиподько и Александр Коваль прошли ДНК-экспертизу, чтобы выявить родство с кинозвездой. Однако тест показал, что между мужчинами нет кровной связи.

Абдулов скончался в 2008 году, однако лишь в этом году сразу двое возможных сыновей артиста дали о себе знать. Коваль и Шиподько появились в программе «Пусть говорят», где согласились подтвердить, что являются внебрачными детьми звезды. Они прошли ДНК-тест, при этом родная дочь Абдулова Евгения отказалась принять участие в экспертизе. Материал для тестирования предоставила племянница артиста, однако она призналась, что не верит предполагаемым родственникам.

«Считаю, что люди хотят нажиться на фамилии», — убеждена племянница Абдулова.

По результатам экспертизы было выявлено, что Шиподько и Коваль не являются родственниками. Однако все еще неизвестно, есть ли среди них внебрачный сын Абдулова. Чтобы это выяснить, потребуется новое тестирование, передает издание «Дни.ру».

В прошлом Абдулова могли заметить возле дома предполагаемого внебрачного сына. Одна из соседок матери возможного наследника артиста заявила, что артист навещал ребенка в Майкопе. При этом жильцы дома указали на Нину Шиподько, которая могла подарить ему наследника.

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