Принудить агрессоров к миру: политолог Мухин о праве России оказывать военную помощь Донбассу

Одобрение права на оказание военной помощи Донецкой и Луганской народным республикам — пока всего лишь право, и о вводе армии в Донбасс речь пока не идет. Так в беседе с ФАН расставил акценты политолог Алексей Мухин.

«Президент не одобрил введение войск, он лишь дал такое право на использование вооруженных сил за пределами территории РФ. Это необходимая мера для того, чтобы на законном основании и на базе заключенных соглашений иметь возможность принуждать агрессоров к миру. Поэтому отставить истерику! Даже такое право само по себе остужает очень многие горячие головы. Хотя, на мой взгляд, России совсем необязательно даже переходить границу для того, чтобы контролировать ситуацию в военном плане. Сирийский опыт прекрасно показал, что мы все умеем делать дистанционно и очень эффективно.

Накануне Совет Федерации на пленарном заседании дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ на зарубежной территории. 153 присутствовавших сенатора проголосовали за такое решение единогласно.