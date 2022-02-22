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Польский футбольный союз обратился к ФИФА по поводу стыкового матча ЧМ-2022 с Россией

Спорт
Польский футбольный союз обратился к ФИФА по поводу стыкового матча ЧМ-2022 с Россией
laczynaspilka.pl

Варшава, 22 февраля. Представители Польского футбольного союза (PZPN) сделали запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) по стыковому матчу квалификации ЧМ-2022 против России.

Пресс-служба PZPN сообщила на официальном сайте об обращении в ФИФА с просьбой прояснить вопросы, связанные с организацией полуфинального стыкового матча квалификации ЧМ-2022 с Россией. Игра должна состояться в Москве 24 марта.

«Необходимо подчеркнуть, что роль Польского футбольного союза как спортивного объединения заключается в том, чтобы предоставить польским футболистам оптимальные условия для подготовки и выступления в международных матчах», — отметили в PZPN.

Ранее министр спорта ПольшиКамил Бортничук потребовал перенести матч с Россией на нейтральное поле. Заявление было сделано после признания РФ независимости ДНР и ЛНР.

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футбол россия польша чм-2022 квалификация
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