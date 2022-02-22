Баранец рассказал о желании немалой части ВСУ сдаться в плен России

Киев, 22 февраля. Несмотря на долгие годы агрессивной идеологической обработки миллионы украинцев настроены лояльно к России и мечтают о восстановлении дружеских отношений.

Солдат пропагандисты подвергают еще большему давлению, начиная прямо с порога военкомата. Однако простые вояки на передовой в Донбассе все равно готовы в любой момент сдаться в плен России или ополченцам ЛНР и ДНР.

О настроениях в ряда вооруженных сил Украины подписчикам канала «Соловьев LIVE» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, иронично отметив, что после выхода российских миротворцев к линии разграничения хваленая украинская армия рванет из окопов с высоко поднятыми руками.

Эксперт согласился, что украинских военнослужащих действительно довольно-таки жестко и умело обрабатывают. Даже при поступлении в некоторые училища новобранцев прямо спрашивают, готовы ли они стрелять в русских. Положительный ответ обеспечивает быструю сдачу нормативов и вступительных экзаменов, а может быть стремительный рост по службе. Отказывающихся стрелять просто выставляют за дверь. По словам Баранца, к лини разграничения в Донбассе украинская власть постаралась стянуть идеологически «подкованные» подразделения, но все равно Киев просчитался. Кроме оголтелых радикалов и националистических батальонов никто не готов по-настоящему воевать ни с ополченцами, ни тем более с российскими миротворцами.

ПолитРоссия /

«Я был поражен. Когда работал над книгой «Спецоперация Крым» мне удавалось встречаться с украинскими солдатами и офицерами, которые уже бежали с полуострова домой, и я спрашивал их о системе идеологической обработки мозгов украинских военных. Вот при поступлении в военное училище человек мог быть двоечником, в аттестат не смотрели, хоть одни колы. Первый вопрос. Заходит юноша откуда-нибудь из Волынской области, его встречают усатые казаки бандеровского типа и спрашивают, будет ли он стрелять в русских, если будет война. Если он отвечал положительно, его сразу же принимали и тут же брали в оборот, превращая в таких же одурманенных хлопчиков, которые рвутся в бой в Донбассе. Но это лишь часть ВСУ. Другая и куда большая часть на полном серьезе кричит из окопов: «Русские, когда вы уже нас в плен возьмете?» — иронично отметил Баранец.

Эксперт также подчеркнул, что пророссийски настроенных людей на Украине на самом деле миллионы, несмотря на оголтелую пропаганду. Именно эту, глубинную, истинную Украину и хочет спасти Россия, и обязательно спасет.

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