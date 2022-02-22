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МИД РФ: Москва в ближайшее время эвакуирует персонал посольства из Киева

Политика
МИД РФ: Москва в ближайшее время эвакуирует персонал посольства из Киева
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 22 февраля. Российская Федерация в самое ближайшее время намерена эвакуировать персонал посольства с Украины, сообщили в МИД РФ.

Помимо этого, в министерстве уточнили, что в отношении дипломатов страны на Украине поступали угрозы физической расправы. Однако Киев не реагировал на это, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что вывезенных американских дипломатов из Киева во Львов теперь эвакуируют в Польшу. Кроме того, Израиль также переносит основное посольство во Львов. МИД страны сообщал, что полная эвакуация дипломатической миссии с Украины пока невозможна, но своих граждан они попросили покинуть территорию Киева незамедлительно.

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