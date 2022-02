Террористы охотятся на губернатора штата Борно, армия продолжает операцию на севере Нигерии

Федеральное агентство новостей негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об истории, воззрениях, целях и действиях террористических организаций, а также фото- и видеоматериалы приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой.

Telegram-канал «Газават Азавада» рассказывает о главных событиях в Нигерии с 15 по 22 февраля 2022 года.

15 февраля

В понедельник появилась информация о том, что 14 февраля по крайней мере двое мирных жителей погибли, подорвавшись на СВУ, заложенном местным филиалом запрещенного в России «Исламского государства»1 — вилаят «Западная Африка» (ISWAP — запрещено в РФ). Произошло это между населенными пунктами Гаджибо и Маула в районе Диква (штат Борно).

Как предполагают обозреватели, СВУ террористов предназначались для колонны губернатора штата Борно Бабагана Умара Зулума, находившегося с рабочим визитом в Гомбору Нгала. Было установлено, что войска, задействованные в операции «Хадин Кай» позже обезвредили еще три самодельных взрывных устройства, установленных вдоль дороги.

Just In: Atleast Two civilians were killed when they ran into an IED planted by ISWAP between Gajibo and Maula in Dikwa LGA



The victims, loaded in an Izuzu van, were heading to Gamborun Ngala from Dikwa, when the incident happened on Feb 14, 2022. pic.twitter.com/CHAXz38M8W — Zagazola (@ZagazOlaMakama) February 14, 2022

В тот же день стало известно, что по меньшей мере девять человек получили ранения в результате гранатометного обстрела террористов ISWAP города Вулго, расположенного в округе Нгала штата Борно. Инцидент произошел около 13:30 в понедельник, 14 февраля, на окраине города. И снова целью атаки должен был стать губернатор Зулум, который посетил город, чтобы понаблюдать за раздачей гуманитарной помощи среди внутренне перемещенных лиц. Двое из жертв были членами гражданской объединенной оперативной группы (JTF), остальные — ВПЛ.

The incident occured as the Governor of Borno Prof. Babagana Umara Zulum, visited the town to supervised the distribution of relief materials to IDPs.



Two of the victims were members of the Civilian JTF while others were IDPs. pic.twitter.com/HoW0LYwljK — Zagazola (@ZagazOlaMakama) February 14, 2022

ISWAP опубликовали фото обстрела.

Объединенная гражданская оперативная группа (CJTF) в Борно освободила от службы 2203 несовершеннолетних рядовых в соответствии с Конвенцией ООН против использования детей-солдат.

The Civilian Joint Task Force (CJTF) in Borno disengaged 2,203 children within its rank and file in compliance with the UN Convention against the use of child soldiers. pic.twitter.com/VPngsJyD1T — Zagazola (@ZagazOlaMakama) February 15, 2022

16 февраля

Достоверные источники сообщили, что в результате успешного скоординированного воздушного удара по военному лагерю ISWAP было убито несколько террористов в районе Марте, штат Борно.

Не менее пяти информаторов и поставщиков продуктов питания «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) были задержаны в деревне Мандарагирау (район Биу, штат Борно). Подозреваемых передали властям военного городка Абого Ларгема для дальнейшего расследования.

No fewer than five BHT informants, food and logistics suppliers were apprehended in Mandaragirau village of Biu LGA of Borno State on Wednesday. The suspects were handed over to the authorities of Abogo Largema Military Cantonment, Biu in Borno State for further investigation pic.twitter.com/IWvwt40WgP — Zagazola (@ZagazOlaMakama) February 16, 2022

В результате авиаударов, нанесенных ВВС Нигерии, был ликвидирован Дого Умару, полевой командир, лояльный печально известному лидеру бандитов Белло Турджи. Вместе с ним также погибло не менее 40 боевиков. Установлено, что авиаудары были санкционированы военным командованием после установления причастности Дого Умару и его соратников в организации серии «ужасных» нападений на деревню Магама в районе местного самоуправления Джибия штата Катсина.

Войска ВВС Нигерии (NAF) совместно с войсками Многонациональной объединенной оперативной группы (MNJTF) нанесли несколько авиаударов по лагерям ISWAP в населенном пункте Сабон-Тумбу, в районе Марте, штат Борно.

Нигерийские военные в ходе операции «Хадин Кай» подорвались на самодельном взрывном устройстве, заложенном ISWAP в Малам-Фатори, район Абадэм, штат Борно.

Breaking: Nigerian Military Troops of Operation Hadin Kai stepped on an Improvised Explosive Device (IED), planted by ISWAP in Malam Fatori, Abadam LGA. Divastating Impact. pic.twitter.com/OR9bt98dGv — Zagazola (@ZagazOlaMakama) February 16, 2022

­ISWAP don't just go make a bomb and use it. IED attacks are the result of coordination such as financing, obtaining supplies, making IEDs, and planting and detonating them. So defeating these devices must involve a combined strategy of understanding and observing the enemy. pic.twitter.com/ftQtRWreiI — Zagazola (@ZagazOlaMakama) February 17, 2022

В ходе проведения операция «Здравый смысл пустыни» нигерийские военнослужащие и гражданские ополченцы JTF нейтрализовали несколько террористов во время патрулирования по маршруту от Банки-Джанкшен до Човальты и его окрестностей, штат Борно. Также были обнаружены оружие и грузовик с тяжелым вооружением.

UPDATE: Ongoing Operation Desert Sanity recorded another success yesterday Wednesday as Troops & Civilian JTF neutralized scores of terrorists during an offensive clearance patrol from Banki Junction to Chowalta & its environs, Borno State. Weapons & gun-truck were also recovered pic.twitter.com/YMyr3k8SzL — UNCLE DEJI (@DejiAdesogan) February 17, 2022

17 февраля

Боевики ISWAP совершили минометный обстрел позиции Нигерийской армии в Вулго, штат Борно. Атака была проведена с использованием 81-мм французского миномета Thales LC/MO-81-61-C и сербских минометных мин M72 HE.

#Nigeria ????????: #ISWAP carried out a mortar attack on a NA position in #Wulgo, #Borno State.



Again, the attack was apparently carried out with a 81mm French Thales LC/MO-81-61-C mortar and Serbian M72 HE mortar bombs. pic.twitter.com/ueRF55ohAE — War Noir ☃️ (@war_noir) February 17, 2022

18 февраля

Стало известно о том, что нигерийские военные ликвидировали нескольких боевиков ISWAP, в том числе высокопоставленного командира Малама Бубу Данфулани, в результате авиаударов, нанесенных самолетом A-29 Super Tucano вдоль берегов озера Чад в штате Борно.

Nigerian army kills top Boko Haram commander, Malam Buba Danfulani



The Nigerian military has killed many fighters of ISWAP, including a top Commander Malam Buba Danfulani with airstrikes from A-29 Super Tucano along the fringes of Lake Chad in Borno State. pic.twitter.com/eFev5qFxa1 — Zagazola (@ZagazOlaMakama) February 18, 2022

Данфулани погиб вместе с некоторыми из своих «лейтенантов» в результате авиаударов, нанесенных на востоке Мадаи в районе местного самоуправления Кукава 13 февраля 2022 года. Малам Буба Данфулани был эмиром ISWAP, отвечающим за всех фулани, присоединившихся к террористической группировке. Он координировал деятельность боевиков, включая разведывательную деятельность, сбор налогов и закята, выдачу пропусков, а также выступал в качестве посредника между руководством ISWAP и вновь принятыми членами организации.

19 февраля

Боевики ISWAP выпустили видеоролик своей засады на патруль нигерийской армии в Вулго. Боевики на опубликованных кадрах вооружены автоматами АКМ(С) (можно увидеть АКМ(С) с трехрельсовой верхней крышкой), китайским крупнокалиберным пулеметом W85 и пулеметом ПК(М).

#Nigeria ????????: #ISWAP militants released a video of their ambush on NA Patrol unit on #Wulgo, #Borno State.



Militants appear to be armed with AKM(S) pattern rifles (an AKMS can be seen with Tri-Railed top cover), Chinese W85 heavy machine gun and PK(M) pattern machine gun. pic.twitter.com/QH8gNdKeyU — War Noir ☃️ (@war_noir) February 19, 2022

Footage of the ambush. pic.twitter.com/4xgWTFlcHB — War Noir ☃️ (@war_noir) February 19, 2022

20 февраля

По данным издания PRNigeria, ВВС нанесли авиаудары по нескольким районам в Тумбансе, примыкающем к озеру Чад, и Самбисе. Сообщается, что пять полевых командиров ISWAP были ликвидированы.

Ночью в результате нападения ISWAP на Гамбору (восточный Борно) были выбиты войска, дислоцированные на военной базе в центральной начальной школе Гамбору. Как отмечает исследователь Томаш Роллбески, это не означает, что ISWAP в настоящее время контролирует базу и уже покинули район, захватив оружие.

Last night, an ISWAP attack on Gamboru (eastern Borno) dislodged troops stationed in a military base in Gamboru Central Primary School.



Note: This doesn't mean ISWAP is currently in control of the base, it's safe to assume they stole weapons and left.https://t.co/IxbwVgZdkD — Tomasz Rolbiecki (@TomaszRolbiecki) February 21, 2022

21 февраля

Рано утром в понедельник, подразделения операции «Здравый смысл пустыни» совместно с ополченцами JTF устроили засаду на террористов ISWAP и «Боко Харам» после столкновения между конкурирующими группировками. Десятки террористов были нейтрализованы в горах Мандара. Военнослужащими также было изъято несколько единиц оружия и техники.

The Nigerian Army successfully ambushed the withdrawal of ISWAP/BHT insurgents after a clash for superiority between terrorist groups. Dozens of rebels were neutralized in the Mandara mountains. Weapons, equipment and unexploded IEDs were also found. #Nigeria #ISWAP pic.twitter.com/moRTDj2ZOl — Military Agent (@MilitaryAgentt) February 21, 2022

ISWAP опубликовало видео нападения на нигерийскую армию в городе Аджигин. На выпущенных кадрах можно увидеть импровизированную самоходную 122-мм гаубицу Д-30 в действии, а также ЗПУ-2 и обычное стрелковое оружие.

#Nigeria, #Borno: ISWA video of an attack against the NA in #Ajigin has been released, showing yet another improvised self-propelled 122mm D-30 howitzer in action, plus ZPU-2 (Dual KPV), as well as W85/DShKM/NSV HMG & common small arms.



The 3rd D-30 SPG ISWA have showed off. pic.twitter.com/ODCIfZGM2L — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) February 21, 2022

22 февраля

Появились кадры, на которых запечатлены успехи продолжающейся операции нигерийской армии на северо-востоке страны. 21 февраля 2022 года войска 402-й бригады специальных сил нейтрализовали нескольких террористов ISWAP и «Боко Харам» в треугольнике Тимбукту (штат Борно). Войска также обнаружили большой тайник с оружием, снарядами и военной техникой.

Точно так же войска 26-й бригады оперативной группы провели операцию по зачистке и патрулированию деревни Фадагве и прилегающих населенных пунктов в штате Борно. Террористы в беспорядке отступили. Обнаружено несколько исправных автомобилей террористов.

In continuation of NA clearance operations & dominating the battlefield, troops of 402 SF Brigade yesterday 21 Feb 2022 neutralized several ISWAP/BHT terrorists at Timbuktu Triangle in Borno State. Troops recovered large cache of Weapons, Bombs, 1 Mowag APC, 1 TCV amongst others pic.twitter.com/sJSy7KksmJ — Zagazola (@ZagazOlaMakama) February 22, 2022

В частности, были обнаружены брошенные или захваченные машины нигерийских военных и полиции:

гусеничный БТР Saurer 4K 4FA;

БТР Mowag Piranha;

CS/VP3 Bigfoot MRAP со старым камуфляжем;

БТР Saxon.

#Nigeria #Borno: In Timbuktu/Fadagwe, the NA apparently recovered a Mowag Piranha AFV & a truck from ISWA positions, who seem to have scarpered. Could be one of the vehicles seen in use by ISWA in their video releases, quite significant.



(Weapons etc claimed, but no pics yet) pic.twitter.com/r54tROyk3R — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) February 22, 2022

A couple more vehicles in Fadagwe, although I'm pretty sure that the Saurer 4K 4FA and Armoured car haven't moved for a rather long time. pic.twitter.com/5HJ5Ja5qjw — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) February 22, 2022

My bad; missed this CS/VP3 Bigfoot with the old NA camo paint scheme (per @Murtalaibin)-seems that the NA came across a collection of old vehicles, most of which seems to be derelict. Guess the boot's on the other foot when it comes to capture of unmaintained vehicles this time???? pic.twitter.com/ucgkfJv9HF — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) February 22, 2022

1 Организация запрещена на территории РФ.