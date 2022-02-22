После признания ЛДНР Украину могут ждать досрочные выборы президента

Ситуация вокруг признания Россией Луганской и Донецкой народных республик продолжает рождать много слухов и кривотолков на эту тему. Уже известно о санкциях, которые введены как в отношении России, так и ЛДНР. ФАН обратился за комментарием к политологу, гендиректору Центра политической информации Алексею Мухину, который подробно рассказал о том, как будет развиваться ситуация дальше, чем грозят экономические ограничения и чего в этой ситуации не понимает канцлер Германии Олаф Шольц.

«Ситуация будет развиваться в мирном ключе, потому что Украина, несмотря на свои разговоры об этом, оказалась не готова к такому повороту событий, и сейчас, по сути, она лишится поддержки своих западных партнеров. На словах они ее будут поддерживать, а фактически нет. Это большая трагедия для Владимира Зеленского, которого, судя по всему, ждут досрочные президентские выборы», — заявил Алексей Мухин.

Британия днем 22 февраля разразилась санкциями против пяти российских банков и трех физических лиц. Кроме этого, предполагается, что ограничения могут ввести против 351 депутата, которые проголосовали за обращение к президенту России по вопросу признания ЛДНР. А чуть позже СМИ сообщили, что вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что санкции нужно ввести лично против Владимира Путина.

«Все санкции, который Запад мог ввести — он уже фактически ввел. Те, которые действительно могут что-то изменить. Как результат — они ничего не изменили. Поэтому, как образно сказал посол России в Швеции — «плевать на ваши санкции», — добавил эксперт.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о невозможности принятия Западом решения российского лидера. Кроме того, 22 февраля он остановил сертификацию «Северного потока — 2» на фоне признания ДНР и ЛНР. При этом, по мнению эксперта Мухина, незапуск «Северного потока — 2» — это проблема ФРГ. Так, если он не будет введен в эксплуатацию, то как минимум грозит Европе серьезными последствиями — высокими ценами на газ.

«Россия спокойно компенсирует все свои потери. В результате — проиграет экономика Германии. Внимание, вопрос: Шольц вообще понимает, что он делает?» — спрашивает Мухин.

Ранее ФАН писал, что, по мнению экс-депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, Европу вчера «жестко макнули головой в унитаз» — сначала в Совбезе РФ на словах — Путин растянул это удовольствие, сидя, как режиссер в зале, знающий, что его видит весь мир, и принимающий экзамен у своей труппы. Потом на деле — подписанием признания ДНР и ЛНР.