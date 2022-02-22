Вассерман заявил, что развитие конфликта в Донбассе зависит от действий украинских властей

Москва, 22 февраля. Развитие конфликта в Донбассе будет напрямую зависеть от действий украинского руководства, заявил депутат Госдумы России и публицист Анатолий Вассерман.

Если Киев одумается и перестанет совершать противозаконные действия в отношении жителей ЛНР и ДНР, то у России не будет причин вводить войска. Также Вассерман предположил, какие меры может предпринять Москва.

«Вероятно, для начала будет поставлено ополчению народных республик Донбасса изрядное количество высокотехнологичного вооружения. Например, системы контрбатарейной борьбы», — объяснил он в беседе с изданием «НьюИнформ».

Такие системы позволят еще на ранней стадии конфликта предотвратить незаконный обстрел мирного населения, а также городов и поселков. Контрбатарейная борьба направлена на оперативное выявление средств, ведущих преступный обстрел объектов жизнеобеспечения Донбасса, и накрытие их ответным огнем, резюмировал Вассерман.

Москва ранее признала конституции ДНР и ЛНР, в которых указаны границы республик. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что все спорные моменты по границе будут решены с помощью дипломатии.