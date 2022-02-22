Рост цен на недвижимость в США обновил 34-летний рекорд

Вашингтон, 22 февраля. Стоимость недвижимости в США стремится к историческим максимумам на фоне высокой инфляции и дефицита предложения. Об этом сообщает Национальная ассоциация риелторов (NAR).

Согласно опубликованным данным, по итогам января 2022 года рост цен составил 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость дома составила 350 300 долларов. И хотя эта цифра меньше, чем абсолютный исторический рекорд, который был установлен в июне прошлого года — 362 800 долларов — аналитики указывают, что это стало максимумом для января, который традиционно является месяцем относительного затишья на рынке недвижимости. В целом же по итогам 2021 года рост цен стал максимальным за последние 34 года.

По мнению экспертов NAR, наблюдаемый рост цен связан с сокращением предложения на рынке недвижимости, а также с общим ростом цен, наблюдаемым в США в течение последних месяцев.

«Покупатели, вероятно, ожидали дальнейшего повышения ипотечных ставок и фиксировались на низких ставках, а инвесторы добавили к общему спросу предложения за наличные. Следовательно, цены на жилье продолжают неуклонно расти», — сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR.

Об этом свидетельствует тот факт, что продажи готовых домов, включая дома на одну семью, таунхаусы, кондоминиумы и кооперативы, выросли на 6,7% по сравнению с декабрем, но снизились на 2,3% по сравнению с прошлым годом.

Global Look Press / Greg Lovett / ZUMAPRESS.com

Необходимо отметить, что по итогам января рост цен несколько замедлился: в декабре годовой рост составил 18,56%. Этот всплеск произошел после относительного замедления роста стоимости недвижимости, который наблюдался в течение предыдущих четырех месяцев.

«Мы отметили, что в течение последних нескольких месяцев цены на жилье росли очень высокими, но замедляющимися темпами. Замедление приостановилось в декабре, так как изменения по всем трем сводным индексам в годовом исчислении были немного выше их ноябрьских уровней. Декабрьский прирост National Composite на 18,8% является пятым по величине показателем в истории», — отметил Крейг Лаззара, управляющий директор S&P Dow Jones Indexes.

Практически все эксперты рынка недвижимости сходятся во мнении, что основной рост происходит на юге США — прежде всего во Флориде и городах так называемого «солнечного пояса». Это обусловлено усилением внутренней миграции по направлению север—юг. Показательно, что большинство людей стремятся переехать в республиканские южные штаты с преимущественно «демократического» севера страны.

Продажи жилья на юге подскочили на 9,3% в январе по сравнению с декабрем. Средняя цена в регионе составила 312 400 долларов, что на 18,7% больше, чем год назад. Пятый месяц подряд на Юге наблюдались самые высокие темпы роста цен.

Global Look Press / Ron Sachs / ZUMAPRESS.com

По сообщению NAR, в конце января количество доступных на рынке домов упало до рекордно низкого уровня в 860 000, что на 16,5% меньше, чем в прошлом году. Это самый низкий показатель с момента начала ведения подобной статистики в 1999 году.

Кроме снижения общего количества объектов недвижимости, выставленных на продажу, эксперты отмечают изменение ценовой структуры предложения. По словам Лоуренса Юна, дома стоимостью 500 000 долларов и ниже исчезают как класс, в то время как предложение в более высоком ценовом диапазоне выросло.

A million dollar home used to be a rarity in Idaho. The prices are climbing even higher than that! Carolyn Komatsoulis of the Idaho Press shows us just how much things have changed. @CKomatsoulis @TheIdahoPress https://t.co/j7S3vUQ2na — Maggie O'Mara (@maggieKTVB7) February 22, 2022

Он считает, что такое увеличение будет продолжать смещать круг покупателей в сторону потребителей с высоким уровнем дохода и вытеснять покупателей, впервые приобретающих жилье.

«Очевидно, что для достижения более справедливого распределения жилищного богатства необходимо увеличить предложение на нижнем сегменте рынка», — говорит он.

В январе доля покупателей жилья, впервые пришедших на рынок, была близка к рекордно низкому уровню. Только 27% продаж, совершенных по итогам месяца, пришлось на эту категорию покупателей, что на 33% меньше, чем год назад. В то же время индивидуальные инвесторы или люди, приобретающие второй дом, купили в январе 22% объектов, по сравнению с 15% год назад.

First-time homebuyers are getting squeezed out by investors : NPR https://t.co/SXHKKyk0U1 — Grubtrotters (@grubtrotters) February 22, 2022

NRA отмечает, что январь может стать одним из последних месяцев роста цен, поскольку уже в марте рынок может столкнуться с падением спроса из-за увеличения ставок со стороны ФРС. Это будет обозначать подорожание ипотеки, вследствие чего многие покупатели, которые сейчас активно присутствуют на рынке жилья, будут вынуждены прекратить поиски.

«Некоторые покупатели со средним доходом, которые едва имели право на ипотеку, когда процентные ставки были ниже, теперь не смогут позволить себе ипотеку», — указывает Юн.

Это мнение не разделяет главный экономист портала Realtor.com Даниэль Хейл. По ее словам, до сих пор активность покупателей была устойчивой даже перед лицом факторов, которые могут дополнительно сократить приоритеты жилищного бюджета, включая растущие ставки и инфляцию.

«Динамика рынка жилья будет проверена повышением ставок по ипотечным кредитам в 2022 году. Мы ожидаем, что мы продолжим видеть продажи жилья на относительно высоком уровне в течение 2022 года, поскольку изменения после пандемии, такие как удаленные рабочие места, позволят потенциальным покупателям расширить свои географические горизонты поиска и найти доступное жилье», — считает она.

pixabay.com / paulbr75

В пользу этого утверждения играет и ситуация на рынке жилищного строительства США. С начала пандемии в стране замедлились темпы ввода жилья, что привело к дефициту и росту цен. Особенно заметны эти тенденции стали в последние месяцы — после того, как начали ощущаться последствия разрывов цепочек поставок. Строители жалуются на дефицит и рост цен практически на все виды строительных материалов — от пиломатериалов до труб и окон. Значительно увеличилось количество недостроенных домов, выставленных на продажу.

Кроме того, значительный вклад в структуру спроса вносят инвестиционные фонды, которые в условиях увеличивающихся рисков и уменьшения прибыли обращают свое внимание на другие рынки, включая рынок недвижимости. Крупные фонды приобретают целые кварталы в популярных муниципалитетах с развитой инфраструктурой, что приводит к значительному повышению цен — и это касается как покупки жилья, так и аренды.