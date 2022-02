Рост цен на недвижимость в США обновил 34-летний рекорд

Вашингтон, 22 февраля. Стоимость недвижимости в США стремится к историческим максимумам на фоне высокой инфляции и дефицита предложения. Об этом сообщает Национальная ассоциация риелторов (NAR).

Согласно опубликованным данным, по итогам января 2022 года рост цен составил 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость дома составила 350 300 долларов. И хотя эта цифра меньше, чем абсолютный исторический рекорд, который был установлен в июне прошлого года — 362 800 долларов — аналитики указывают, что это стало максимумом для января, который традиционно является месяцем относительного затишья на рынке недвижимости. В целом же по итогам 2021 года рост цен стал максимальным за последние 34 года.

По мнению экспертов NAR, наблюдаемый рост цен связан с сокращением предложения на рынке недвижимости, а также с общим ростом цен, наблюдаемым в США в течение последних месяцев.

Об этом свидетельствует тот факт, что продажи готовых домов, включая дома на одну семью, таунхаусы, кондоминиумы и кооперативы, выросли на 6,7% по сравнению с декабрем, но снизились на 2,3% по сравнению с прошлым годом.

Необходимо отметить, что по итогам января рост цен несколько замедлился: в декабре годовой рост составил 18,56%. Этот всплеск произошел после относительного замедления роста стоимости недвижимости, который наблюдался в течение предыдущих четырех месяцев.

Практически все эксперты рынка недвижимости сходятся во мнении, что основной рост происходит на юге США — прежде всего во Флориде и городах так называемого «солнечного пояса». Это обусловлено усилением внутренней миграции по направлению север—юг. Показательно, что большинство людей стремятся переехать в республиканские южные штаты с преимущественно «демократического» севера страны.

Продажи жилья на юге подскочили на 9,3% в январе по сравнению с декабрем. Средняя цена в регионе составила 312 400 долларов, что на 18,7% больше, чем год назад. Пятый месяц подряд на Юге наблюдались самые высокие темпы роста цен.

По сообщению NAR, в конце января количество доступных на рынке домов упало до рекордно низкого уровня в 860 000, что на 16,5% меньше, чем в прошлом году. Это самый низкий показатель с момента начала ведения подобной статистики в 1999 году.

Кроме снижения общего количества объектов недвижимости, выставленных на продажу, эксперты отмечают изменение ценовой структуры предложения. По словам Лоуренса Юна, дома стоимостью 500 000 долларов и ниже исчезают как класс, в то время как предложение в более высоком ценовом диапазоне выросло.

