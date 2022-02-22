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Парламент Ирана принял законопроект об ужесточении контроля над интернетом

Весь мир
Парламент Ирана принял законопроект об ужесточении контроля над интернетом
wikipedia.org  /  Mahdi Sigari / CC BY 4.0

Тегеран, 22 февраля. Специальный парламентский комитет в национальном собрании Ирана одобрил спорный законопроект, который, как ожидается, приведет к ужесточению ограничений на пользование интернетом в республике.

Так называемый «законопроект о защите» был впервые представлен еще в 2019 году, однако депутаты отложили его принятие из-за негативной реакции бизнес-групп и рядовых пользователей. Петиция, запущенная в 2021 году против предлагаемого закона, набрала свыше 1,1 миллиона подписей.

Сторонники нововведения указывают, что речь идет о регулировании киберпространства путем внедрения защиты от вредоносного контента. По результатам голосования закон оказался одобрен 18 законодателями против одного. Отдельно отмечалось, что приняты лишь общие положения, детали же подлежат доработке до 20 марта — Нового года по иранскому календарю.

Новые правила охватывают все онлайн-платформы, предприятия и магазины, причем как зарубежные, так и иранские. Такие сервисы, как YouTube, Twitter, Telegram и Facebook уже заблокированы в республике, однако эти ограничения обходятся посредством VPN. Новый закон подразумевает штрафы и тюремные сроки за использование подобных технологий.

Спорным нововведением является и «стимулирование местных предприятий», которое также подразумевается данным законопроектом. Дело в том, что десятки крупных компаний ожидают введения строгого государственного контроля, подавляя при этом здоровую конкуренцию.

В последние несколько месяцев скорость интернета в Иране ощутимо снизилась, особенно при подключении к глобальным платформам. Так, издание Shargh Daily обнаружило, что время загрузки Instagram значительно увеличивается после 17 часов вечера. Это связывается с отработкой технических средств, на которые опирается уже принятый закон.

При этом должностные лица администрации президента Эбрахима Раиси обвиняют в происходящем пандемию, из-за которой резко вырос спрос на онлайн-образование.

«Инфраструктуры фиксированного интернета не были развиты в последние годы и не способны удовлетворить потребности граждан сегодня», — заявил представитель правительства Али Бахадори Яхроми.

В конце декабря 2021 года компания Kaspersky опубликовала результаты проведенного в Саудовской Аравии социологического исследования, в соответствии с которым 49% родителей применяют средства наблюдения за действиями своих детей в интернете. Около 47% опрошенных проверяли историю браузеров, а 58% осуществляли прямое наблюдение за процессом использования глобальной сети.

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