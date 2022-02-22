Замглавы Суверенного совета Судана Мухаммад Дагло посетит Москву 23 февраля

Хартум, 22 февраля. Первый заместитель председателя Суверенного совета Судана Мухаммад Хамдан Дагло посетит Москву по приглашению российской стороны. Об этом сообщило издание Al Sharq со ссылкой на высокопоставленные источники.

Ожидается, что африканский политик прилетит в РФ в среду, 23 февраля. Цель поездки заключается в обсуждении вопросов, представляющих совместный интерес двух стран.

Информацию подтвердил представитель МИД Судана Халед Мухаммад Фарах. В интервью газете Sudan Tribune он сказал, что предстоящий визит проходит в рамках усилий Москвы и Хартума по укреплению взаимодействия во всех сферах посредством консультаций между чиновниками на самом высоком уровне. Это подтверждает общее желание развивать партнерство.

По словам пресс-секретаря, у Судана и России отличные отношения. Доказательством этому служит тот факт, что отечественные дипломаты поддерживают восточноафриканскую республику на международных форумах.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Второе лицо в Судане

Выбор Мухаммада Хамдана Дагло в качестве переговорщика не случаен. Он является одним из немногих деятелей переходного периода, который отказался от популизма и смог достичь реальных успехов.

За два последних года на посту первого заместителя главы Суверенного совета Дагло сыграл заметную роль в делах страны и урегулировании ключевых проблем.

Основной заслугой политика считают подписание Джубинского соглашения, состоявшееся в октябре 2020 года. К заключению пакта враждующие национальные движения шли на протяжении долгих лет, но замглавы Суверенного совета смог собрать за одним столом многочисленных лидеров повстанческих объединений и вооруженных группировок и договориться с ними о мире.

Мухаммад Хамдан Дагло также выступает в качестве гаранта мирного процесса между участниками южносуданского конфликта. При его посредничестве в сентябре 2018 года стороны подписали окончательное соглашение, положившее конец кровавой гражданской войне.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на бурную карьеру государственного деятеля, Дагло продолжает возглавлять Силы быстрого реагирования. Сформированное им в 2003 году подразделение успешно ведет операции по борьбе с контрабандой и нелегальной миграцией, широко распространенными на территории Судана.

Отдельного внимания заслуживают его благотворительные акции, которые проводятся как в Хартуме, так и в отдаленных регионах. Подразделения СБР предоставляют гуманитарную помощь местным жителям, которые пострадали от природных бедствий или оказались в тяжелой ситуации.

Дагло активно поддерживает суданскую государственность и неоднократно выступал против любого иностранного вмешательства во внутренние дела республики.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее посвятила материал биографии и деятельности Дагло, в котором подробно разбиралось, как торговец из Дарфура смог стать генерал-лейтенантом вооруженных сил и завоевать популярность среди населения.