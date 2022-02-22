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«Многие украинцы хотели избавиться от этой территории»: юрист о признании ЛДНР
Политика
«Многие украинцы хотели избавиться от этой территории»: юрист о признании ЛДНР
Федеральное агентство новостей  / 

Директор центра европейской информации, юрист-международник Николай Топорнин предположил, что признание независимости Луганской и Донецкой народных республик принесло Украине некое облегчение. По его словам, местные жители не раз представляли себе страну без этих регионов.

«Многие украинцы говорили о том, что давайте избавимся от этой территории, потому что от них никакого профита для нас нет, это сплошная проблема. Потому что военным путем уже решить эту проблему не удается», — сказал Николай Топорнин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Многие украинцы хотели избавиться от этой территории»: юрист о признании ЛДНР
Федеральное агентство новостей /

Юрист пояснил, что всевозможные переговоры и Минские соглашения для Украины абсолютно невыгодны и неприемлемы. А нерешенное состояние ДНР и ЛНР несколько усложняло ситуацию со вступлением в НАТО.

«Вроде как своя территория, но она не управляется. Теперь скажут: «Это там — независимое государство. Это не наши проблемы, нам важнее вступить в НАТО», — добавил Топорнин.

«Многие украинцы хотели избавиться от этой территории»: юрист о признании ЛДНР
Федеральное агентство новостей /

По мнению юриста, после решения о принятии суверенитета ЛДНР Запад взял определенную паузу.

«В этой партии одна сторона, Украина, понесла значительный урон. Она потеряла, на мой взгляд, серьезную фигуру», — поделился своим мнением юрист.

Ранее политолог Алексей Мухин назвал признание ЛНР и ДНР «санкциями» за невыполнение Минских соглашений Украиной, Германией и Францией. Он предположил, что далее последует замирение сторон, принуждение Украины к миру, позже — обрушение украинской государственности.

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