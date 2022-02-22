Глава МИД Франции Ле Дриан: Евросоюз согласовал новые санкции из-за ситуации на Украине

Париж, 22 февраля. Страны ЕС согласовали введение нового пакета санкций против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Речь идет об ограничительных мерах, которыми пригрозили России европейские лидеры после признания Москвой суверенитета ЛДНР.

В черный список Евросоюза попали депутаты, которые проголосовали за независимость ЛДНР. Помимо 351 депутата под санкции попали 27 физических и юридических лиц. Также западные лидеры приняли решение об ограничении доступа России к рынку капитала ЕС.

Ранее о планах Запада по отношению к РФ высказалась сенатор Елена Афанасьева. По ее словам, Россия убрала очередной пакет санкций в пакет с пакетами.