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Минкультуры отобрало 45 кинофестивалей, которые могут получить господдержку

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 20:30
Общество
Минкультуры отобрало 45 кинофестивалей, которые могут получить господдержку
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 22 февраля. Кинофестивальный совет Министерства культуры России из 122 заявок отобрал 45 проектов, которые могут получить государственную поддержку в 2022 году.

В этом году впервые была введена система очного представления, через которую прошли 37 проектов. Совет утвердил список рекомендованных к получению финансирования фестивалей, которые будут проведены в более чем 30 регионах, сообщает газета «Культура».

Важным критерием для участия стало наличие у фестивалей четкой концепции, продуманной программы и способности открывать новые имена в кино. Среди рекомендованных к поддержке фестивалей оказались «ПитерКиТ», «Северный характер», «Встречи в Сибири», «Край света. Запад», «Золотой ворон», «Флаэртиана» и другие, сообщает «Культуромания».

Ранее стало известно, что открытый кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в формате делового форума с 13 по 20 сентября.

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