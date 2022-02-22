Политолог объяснил, почему с оказанием военной помощи ЛНР и ДНР можно повременить

Военное содействие Донецкой и Луганской народным республикам преждевременно и может повлечь очередные обвинения в адрес России со стороны Запада. В этом убежден общественный, политический и государственный деятель Владимир Рыжков. Свою точку зрения он детально объяснил в беседе с ФАН.

Сегодня Совет Федерации на пленарном заседании дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ на зарубежной территории. 153 присутствовавших сенатора проголосовали за такое решение единогласно.

В то же время российский президент Владимир Путин подчеркнул, что пока не идет речи о вводе Вооруженных сил РФ в Донбасс.

«Я не сказал, что наши войска пойдут в Донбасс прямо сейчас», – отметил глава государства.

По мнению собеседника ФАН, пока нет необходимости для ввода войск в ЛНР и ДНР.

«В отличие от 2008 года, когда были зафиксированы удары с грузинской стороны по Южной Осетии и в том числе по миротворцам, которые там были расположены. Сейчас речь идет о самых обычных стычках по линии разграничения, и в этом нет ничего качественно нового по сравнению с предыдущими восемью годами. Поэтому пока я не вижу оснований для того, чтобы вводить войска. Тем более что это может спровоцировать новые обвинения в адрес России в вооруженной агрессии и вводе войск на территорию суверенной Украины. Я считаю, что в таких вещах чем больше сдержанности, тем лучше для всех», — заявил Владимир Рыжков.