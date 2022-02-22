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Журналист Кот о военной поддержке Донбасса: У РФ нет другого варианта, кроме как защищать людей
Политика
Журналист Кот о военной поддержке Донбасса: У РФ нет другого варианта, кроме как защищать людей
Федеральное агентство новостей  / 

Запад абсолютно солидаризировался с радикалами Украины и покрывает все их беззаконие. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны», декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

Ранее Совфед РФ дал разрешение президенту России Владимиру Путину использовать армию в Донбассе.

«Украина сегодня демонстрирует недоговороспособность. Она сегодня днем уже применяла ракетные установки «Град» по Киевскому району Донецка. Они продолжают бомбить запрещенными снарядами ЛНР и ДНР минометами. Устраивают постоянные диверсии, террористические акты: взрывают автомобили представителей власти народных республик», — сообщил журналист.

Юрий Кот также отметил, что, по его мнению, Украина служит лишь инструментом для Запада в достижении определенных целей.

«Мы понимаем, что имеем дело с абсолютными радикалами. Запад абсолютно солидаризировался с ними, максимально покрывает все их беззаконие. ОБСЕ никак не выполняет ту функцию, которую должна. Очень многое замалчивается. Это уже междусобойчик Запада, а Украина используется в качестве заточки против России и жителей уже признанных народных республик», — пояснил собеседник ФАН.

Журналист Кот: Запад покрывает беззаконие радикалов Украины
Pr Scr youtube.com / «60 минут»

В завершение он добавил, что, на его взгляд, наша страна имеет все основания для оказания помощи населению Донбасса.

«У России, очевидно, не будет другого варианта, кроме как защищать людей. Своими силами ополчению будет крайне сложно справиться с той арматой, которая собралась на территории границ народных республик возле линии фронта. Как дальше может развиваться ситуация, вам никто не скажет точно. На самом деле это хорошо. Если не знаем мы с вами, то не знает и Запад», — подытожил эксперт.

Ранее политолог Владимир Корнилов в беседе с ФАН рассказал о том, что изменилось для России с признанием независимости ЛНР и ДНР. По его словам, Москва может объявить Украину страной-агрессором.

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Все новости / Политика / Журналист Кот о военной поддержке Донбасса: У РФ нет другого варианта, кроме как защищать людей
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