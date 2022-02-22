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Израильские полицейские избили палестинца с синдромом Дауна в Восточном Иерусалиме

Весь мир
Израильские полицейские избили палестинца с синдромом Дауна в Восточном Иерусалиме
Global Look Press  /  Илья Ефимович/dpa

Тель-Авив, 22 февраля. Избиение израильской полицией 25-летнего палестинца с синдромом Дауна в Восточном Иерусалиме вызвало широкий резонанс среди населения анклава и правозащитников.

Мухаммад аль-Аджлуни присутствовал на демонстрации в районе Шейх Джаррах около дома семьи Салем, которую власти еврейского государства намерены выселить, чтобы освободить жилье для своих граждан. Конфликт вокруг этого разбирательства тянется уже довольно давно, и местные арабы регулярно устраивают возле здания различные акции протеста.

В этот раз палестинцы праздновали здесь свадьбу, выражая солидарность с семьями Салем и Аль-Сау — последняя столкнулась с той же проблемой. Прибывшая израильская полиция попыталась разогнать мероприятие, и несколько ее сотрудников, стремясь задержать Аль-Аджлуни, стали избивать его. Прежде чем местные жители смогли оттеснить представителей служб правопорядка, пострадавший, находившийся в состоянии паники, получил телесные повреждения, из-за чего его увезли на прибывшей машине скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца. По словам фельдшера, проводившего осмотр, если бы не вмешательство окружающих, Аль-Аджлуни был бы арестован.

Чрезмерное применение силы в отношении человека с синдромом Дауна вызвало шквал негодования как на Западном берегу реки Иордан, так и в ряде иностранных государств и сообществ. Видеозапись широко распространилась в Twitter, где многие пользователи осудили действия полиции. Глава палестинской миссии в Великобритании Хусам Зомлот опубликовал у себя это видео с подписью: «Как же низко вы можете пасть?».

«Израильское государство применяет жесткое насилие, невзирая на возраст, пол или способности палестинца. Все они рассматриваются как угроза», — заявила базирующаяся в США еврейская правозащитная группа IfNotNow, выступающая за освобождение Западного берега.

Подобные происшествия в данном районе нередки и иногда приводят к стычкам между палестинцами и израильтянами. При этом последние зачастую предпринимают довольно провокационные шаги, обостряя конфликт. В частности, на прошлой неделе несколько десятков еврейских поселенцев, поддерживающих ультраправого политика Итамара Бен-Гвира, штурмовали Шейх Джаррах и разбили палатку возле дома семьи Салем. В ходе стычки между ними и местными жителями пострадала 73-летняя Фатима Салем.

Движение сторонников Бен-Гвира уже неоднократно совершало подобные действия и в других спорных районах. Например, в прошлом месяце националисты поставили аванпост на территории бедуинского поселения в южном регионе Негев, однако были эвакуированы полицией после того, как вокруг лагеря собралась толпа арабов.

Притеснения со стороны Тель-Авива, которым подвергаются палестинцы в Восточном Иерусалиме, приводили и к более серьезным последствиям. Например, в мае прошлого года в ответ на силовой разгон демонстраций в районе мечети Аль-Акса, вызванных попытками выселить несколько палестинских семей, Израиль атаковало движение ХАМАС из сектора Газа. В ходе 11-дневного конфликта боевики подвергали еврейское государство массированным ракетным обстрелам, в ответ по населенным пунктам анклава наносились авиационные удары. По различным оценкам, в результате погибли не менее 200 палестинцев и 12 израильтян, количество раненых с обеих сторон превысило 600 человек.

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