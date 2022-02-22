Илон Маск запустил прогресс вспять, так как хочет сохранить прибыль

Технологический прогресс не должен идти вспять. Но именно это, похоже, происходит в мире батарей для электромобилей после резкого роста цен на основное сырье для их производства — литий.

Tesla, лидирующая в разработке электромобилей, меняет тип аккумуляторных элементов, используемых во всех ее электромобилях по всему миру, на тот, который, по прогнозам аналитиков, уже устарел — или вскорости устареет.

Компания Илона Маска будет использовать в своих автомобилях батареи на основе железа, также известные как литий-железо-фосфатные батареи.

Почему же в Tesla забыли о своих литий-ионных батареях и молчат о проекте «гигафабрики» по их производству, о котором трубили каких-то пару лет тому назад?

Батареи со «ржавчиной»

Технология литий-железо-фосфатных батарей широко используется в простых, менее сложных устройствах — таких как электрокары для гольфа или складских помещений, или же системы резервного питания в жилых домах. Но в электромобилях они уже давно считаются малоэффективным вариантом батареи. В настоящее время во всем мире лишь около 10% всех производимых аккумуляторов для электромобилей изготавливаются на основе железа.

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Главный недостаток таких батарей — это меньший запас хода. Материал, используемый в батареях на основе железа, имеет более низкую плотность энергии, обеспечивая меньшую дальность пробега на одной зарядке при том же весе по сравнению с широко используемыми литий-ионными батареями. По этой причине почти все автопроизводители за пределами Китая перешли на батареи последнего типа, в которых в качестве основных материалов используются литий, никель, кобальт и марганец.

Но переход на батареи на основе железа будет иметь одно решающее преимущество: цена. Батареи — это самая дорогая часть электромобиля. Старые батареи значительно дешевле — стоимость одного элемента батареи примерно на 30% ниже, чем у их аналогов с высоким содержанием никеля, в основном благодаря более низкой цене сырья, которое идет на их изготовление.

Учитывая стремительный рост цен на сырье и сокращение прибыли, производители батарей повышают цены на литий-ионные батареи. Например, компания LG Energy Solution, поставляющая аккумуляторы Tesla, Porsche и BMW в этом году уже повысила цены на аккумуляторы на 10–15%, поскольку цены на никель в прошлом году выросли в четыре раза.

Нестабильный литий, надежное железо

Потенциальную экономию можно получить и на стоимости отзыва машин — в случае брака или рекламаций. Батареи на основе железа более термостабильны, что означает меньший риск их возгорания. Отзыв 140 000 автомобилей Chevrolet Bolt, произведенных General Motors из-за возгорания аккумуляторов, обошелся компании в 2 млрд долларов, а поставщик LG Energy Solution, отвечавший за батареи в этой бракованной партии, оценивает свою долю расходов в 1,2 млрд долларов. Если распределить расходы на каждый проданный автомобиль, затраты на отзыв могут начать сводить на нет преимущества новых эффективных батарей перед старыми технологиями.

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Несмотря на такие затраты, мировые автопроизводители в основном предпочитают использовать дорогие литий-ионные батареи на основе никеля, производимые южнокорейскими и японскими заводами, которые сейчас занимают 88% рынка батарей для электромобилей за пределами Китая. Почти все высококлассные аккумуляторные батареи в мире производятся тремя компаниями: японской Panasonic и южнокорейскими LG Energy Solution и Samsung SDI.

Переход Tesla на железо может стать переломным моментом для отрасли. Он может убедить конкурирующих автопроизводителей, опасающихся использовать батареи на основе железа, в том, что они являются надежным и жизнеспособным вариантом. Volkswagen также планирует использовать эти батареи в некоторых моделях. Увеличение числа автопроизводителей, использующих эти батареи, означает, что в один прекрасный день они могут стать новым мировым стандартом для электромобилей, особенно, если инфраструктура зарядки разовьется до такой степени, что увеличение дальности пробега станет менее актуальным. Но платить за такой «обратный переход» будут потребители, которые получат принципиально худшие автомобили, с более скромными возможностями и характеристиками.

Восход китайского «дракона»

Время для такого «обратного перехода» выбрано подходящее. В этом году истекает срок действия ключевых патентных ограничений, которые не позволяли китайским производителям батарей экспортировать за рубеж их дешевые батареи на основе железа. Лицензионные платежи для производителей за пределами Китая за использование ключевых технологий для батарей на основе железа также закончатся.

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Однако переход на батареи на основе железа будет означать переключение цепочек поставки и влияния в мире электромобилей на Пекин. Более 95% элементов батарей на основе железа производится в Китае. Из четырех азиатских производителей батарей, которые производят большую часть мировых батарей для электромобилей, только два китайских производителя — BYD и CATL — производят эти типы батарей, и то до сих пор только для внутреннего рынка. Китай также контролирует более 80% мировой переработки и добычи сырья для электромобильных батарей на основе железа.

Для потребителей электромобилей переход на более старую технологию будет означать временную заморозку цен, однако за счет ухудшения характеристик самого автомобиля — особенно его пробега. Но даже в этом случае в долгосрочной перспективе существует большая вероятность перебоев с поставками и ценами. Автопроизводителям сложно и дорого менять производителя батарей в сжатые сроки из-за того, что конструкция батарей очень индивидуальна.

Текущий глобальный дефицит микросхем показал, к каким последствиям может привести слишком сильная зависимость от нескольких стран и компаний, поставляющих важнейшие компоненты. Чтобы избежать подобной участи, автопроизводители не должны недооценивать истинную стоимость перехода на новые технологии. И, судя по всему, прижимистый Илон Маск просто идет впереди нового технологического перехода, который можно описать как «назад, в прошлое».