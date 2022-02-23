Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 11:05
11:03
Общество
Глава Фонда борьбы с репрессиями Тэрада о геноциде Киева против ДНР и ЛНР: Все преступники будут наказаны
11:02
Общество
Нарколог Казанцев заявил, что рассол не помогает избавиться от похмелья
11:00
Политика
Эфир: Политолог Молчанов обсуждает в «Патриоте» реакцию Украины на признание ЛДНР Россией
10:58
Происшествия
Подросток выстрелил в лицо мужчине на улице в Петербурге
10:57
Общество
Застройщик Жабин: Себестоимость строительства в отдельных проектах выросла на 38%
10:57
Олимпийские игры 2022
Бронзовые призеры Игр-2022 Мишина и Галлямов вернулись в Петербург
10:54
Происшествия
СК выясняет обстоятельства гибели туристки на Камчатке
10:53
Общество
Минздрав Канады одобрил лечение наркозависимых с помощью героина
10:53
Общество
Глава Минздрава Мурашко заявил о высоком риске заражения тяжелым вариантом коронавируса
10:52
Экономика
Концерн Uniper может столкнуться с рисками из-за обострения обстановки на Украине
Все новости

Семенович опубликовала фото без макияжа на горнолыжном курорте
Шоу-бизнес
Семенович опубликовала фото без макияжа на горнолыжном курорте
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Сочи, 23 февраля. Сочинский горнолыжный курорт «Роза Хутор» очень нравится россиянам. Он не уступает Куршевелю и другим подобным местам. Звезды российского шоу-бизнеса облюбовали это место и часто ездят туда отдыхать, пишет Teleprogramma.pro.  

И как не полюбить эти снежные вершины. Здесь можно активно провести время на любой трассе, катаясь на лыжах или сноуборде. 

Не так давно здесь отметила свой день рождения Ольга Бузова. Часто можно было встретить здесь Анастасию Ивлееву и ее друзей блогеров. А вот бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович решила заняться здесь не активным отдыхом, а устроить себе полный релакс. 

Певица поселилась в комфортабельном отеле на фоне гор. Девушке удалось насладиться гастрономическими изысками в местном ресторане — отужинать диетической спаржей. 

Семенович показала свою естественность на горнолыжном курорте
Prt Scr instagram.com / @ann_semenovich

А вот завтрак супердива начала с чашки согревающего и ароматного кофе. После этого артистка решила отправиться на расслабляющий массаж, где завершила процедуры, купаясь в бассейне с подогревом. Не постеснялась Семенович и снять для своих поклонников сторис в instagram. Звезда предстала в одном банном халате и совершенно без макияжа.

«Я даже не знаю, что больше люблю — море или горы?» — написала она. 

Было заметно, что артистка в отличном настроении. Она пожелала своим подписчикам хорошего настроения, добра и радости. Семенович выглядит в свои 42 просто замечательно. И ее естественная красота это подтверждает. 

Ранее сообщалось, как Семенович предлагала пойти на свидание женщина. 

 

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Семенович опубликовала фото без макияжа на горнолыжном курорте
сочи анна семенович блестящие роза хутор
Комментировать