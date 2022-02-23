Семенович опубликовала фото без макияжа на горнолыжном курорте

Сочи, 23 февраля. Сочинский горнолыжный курорт «Роза Хутор» очень нравится россиянам. Он не уступает Куршевелю и другим подобным местам. Звезды российского шоу-бизнеса облюбовали это место и часто ездят туда отдыхать, пишет Teleprogramma.pro. И как не полюбить эти снежные вершины. Здесь можно активно провести время на любой трассе, катаясь на лыжах или сноуборде.

Не так давно здесь отметила свой день рождения Ольга Бузова. Часто можно было встретить здесь Анастасию Ивлееву и ее друзей блогеров. А вот бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович решила заняться здесь не активным отдыхом, а устроить себе полный релакс.

Певица поселилась в комфортабельном отеле на фоне гор. Девушке удалось насладиться гастрономическими изысками в местном ресторане — отужинать диетической спаржей.

Prt Scr instagram.com / @ann_semenovich

А вот завтрак супердива начала с чашки согревающего и ароматного кофе. После этого артистка решила отправиться на расслабляющий массаж, где завершила процедуры, купаясь в бассейне с подогревом. Не постеснялась Семенович и снять для своих поклонников сторис в instagram. Звезда предстала в одном банном халате и совершенно без макияжа.

«Я даже не знаю, что больше люблю — море или горы?» — написала она.

Было заметно, что артистка в отличном настроении. Она пожелала своим подписчикам хорошего настроения, добра и радости. Семенович выглядит в свои 42 просто замечательно. И ее естественная красота это подтверждает.

Ранее сообщалось, как Семенович предлагала пойти на свидание женщина.