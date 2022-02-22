Союз регби Грузии анонсировал матч с Россией на украинском языке

Тбилиси, 22 февраля. Сборная Грузии по регби показала баннер предстоящего матча с командой России. Анонс был представлен исключительно на украинском языке.

Встреча сборных России и Грузии запланирована на 27 февраля. Матч пройдет на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси, куда будут допущены лишь 50% зрителей.

Анонс игры появился в Instagram-аккаунте сборной. Примечательно, что текст баннера был выполнен на украинском языке и не переведен на русский.

Prt Scr instagram.com / @georgianrugby

Ранее российские гимнастки приняли решение пропустить этап Гран-при на Украине. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова отметила, что причиной стала непростая политическая ситуация.