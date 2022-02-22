Жители Саудовской Аравии впервые отпраздновали День основания

Эр-Рияд, 22 февраля. Саудовская Аравия отпраздновала 295-летие со дня создания Первого Саудовского государства. В текущем году королевство впервые отмечает эту дату: 22 февраля 1727 года Мухаммад бин Сауд захватил эмират Дирия, объединив под своим контролем обширные земли на Аравийском полуострове.

Примечательно, что в исторической науке точка отсчета саудовской государственности находится в 1744 году, когда упомянутый эмир Мухаммад бин Сауд объединился с проповедником Мухаммадом бин Абд аль-Ваххабом (в честь которого названа ультраконсервативная радикальная исламистская школа).

Today, Saudis celebrate for the first time in their history the 3 centuries since the founding of their country, (Imam Mohammed bin Saud); the Fifth grandfather of King Salman bin Abdulaziz Al Saud. ????????



#يوم_التاسيس pic.twitter.com/dwLuWdSFmk — The Saudi Post - English (@TheSaudiPost_En) February 22, 2022

В тот момент соглашение с духовенством повышало легитимность эмира, в обмен на что духовные лица получали огромное влияние на социальные вопросы, образование и общественную мораль, а также щедрое финансирование.

Праздничные мероприятия включают в себя фейерверки, шоу дронов и музыкальные представления на исторические мотивы. По сообщениям государственных СМИ, всего были задействованы около 3 500 исполнителей по всей стране.

Congratulations to the Custodian of the Two Holy Mosques, HM King Salman bin Abdulaziz, HRH Crown Prince Mohammed Bin Salman & the people of KSA on the 1st #FoundingDay.

Such occasions celebrate an illustrious past & chart the progress & success of a new generation of Saudis. pic.twitter.com/a4JJHLuRD0 — John Pagano (@JohnPagano) February 22, 2022

Новый праздник, указ о введении которого вышел в январе 2022 года, получил название «День основания». Он посвящен «началу правления имама Мухаммада бин Сауда».

По всей видимости, отступление от общепринятой даты произошло намеренно для принижения роли религии в истории создания государства.

«Аль-Ваххаб стирается из истории Саудовской Аравии. Это новый саудовский национализм. Он прославляет Аль Сауда, связывает людей непосредственно с королевской семьей и преуменьшает ключевую роль религии в создании государства», — считает Кристин Диван, старший научный сотрудник Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне.

В настоящий момент власти Саудовской Аравии пытаются смягчить внешние проявления господствующего в стране салафитского ислама, который регулирует практически все сферы жизни общества. Подобная политика вытекает из зарубежного давления, выражающегося в обвинениях касательно нарушений прав человека. При этом правящая семья вынуждена проводить преобразования крайне осторожно, так как ее легитимность в огромной степени опирается на религию.

i love love how saudi’s celebrate they never fail to impress https://t.co/dSG7qRwfpW — osha (@suntillnight) February 22, 2022

Наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд, который сам обвиняется во множественных эпизодах нарушений прав человека, за несколько последних лет ограничил полномочия религиозной полиции, разрешил проведение концертов и открытие кинотеатров, отменил запрет на вождение для женщин, упростил систему опеки, благодаря чему мужчины имеют меньший контроль над жизнью своих родственниц.

Совет шуры, влиятельный консультативный орган при правительстве, также одобрил предложение о внесении поправок в закон, регулирующий государственные флаг и гимн. Достоверно неизвестно, ожидать ли изменения надписи на зеленом саудовском штандарте, которая гласит: «Нет Бога, кроме Аллаха; Мухаммад — пророк его».

@AzizbagBag #يوم_التاسيس_عز_وفخر Let’s celebrate the Saudi Foundation Day, the day that brings to mind the scent of freedom and faith in the sons of the nation and their courage in standing up to everything that stands in the face of the nation.



Pride and Glory???????? pic.twitter.com/HCs3SVQbI4 — SARA.???? (@saroonah056) February 22, 2022

Королевство уже отмечает Национальный день, посвященный победе Аль Сауда над соперничающими племенами из региона Хиджаз и завоеванию Мекки и Медины 23 сентября 1925 года. Впоследствии, в 1932 году, существующее поныне Третье Саудовское государство было названо Саудовской Аравией.