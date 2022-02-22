Политолог Корнилов: Россия может признать Украину страной-агрессором

После признания Россией независимости республик Донбасса, РФ может оказывать им прямую военную поддержку. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Ранее на заседании Совфеда замглавы Минобороны Николай Панков заявил, что Киев, по сути, уже ведет в Донбассе силовые действия.

Напомним, сегодня Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использовании Вооруженных сил России за рубежом.

«Украина не скрывает, что использует армию в Донбассе с самого начала так называемой антитеррористической операции. Это вообще не секрет», — сказал политолог.

Владимир Корнилов также отметил, что именно изменилось для нашей страны с признанием суверенности республик Донбасса.

«Изменился юридический статус ДНР и ЛНР в глазах России. Теперь это субъекты, с которыми можно заключать договоры. Они уже заключаются: вести хозяйственную или иную любую деятельность. Соответственно, можно вступать в оборонительные альянсы и оказывать прямую военную поддержку для восстановления законности и территориальной целостности ДНР и ЛНР», — пояснил собеседник ФАН.

facebook.com / Владимир Корнилов

В завершение он обратил внимание на еще одну крайне важную особенность нового статуса республик Донбасса.

«Для России сейчас резко меняется и статус этого конфликта. Если до недавнего времени, с точки зрения России, это был украинский конфликт, то со вчерашнего дня это уже международный конфликт между двумя суверенными государствами: ДНР и ЛНР с одной стороны и пока еще суверенным государством Украиной с другой. Поскольку этот конфликт происходит на границе с Российской Федерацией, Россия запросто может признать Украину страной-агрессором, которая нарушает территориальную целостность двух суверенных, признанных Россией государств, и принимать соответствующие действия. В частности, по принуждению Украины к миру», — подытожил историк.

Ранее журналист Юрий Кот в беседе с ФАН поддержал решение президента России Владимира Путина признать суверенитет ЛНР и ДНР. По мнению собеседника издания, жители этих регионов заслужили этот статус.