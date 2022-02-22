Политолог Погребинский оценил испуг Авакова после слов Путина об Одессе

Киев, 22 февраля. Высокопоставленные украинские преступники явственно заметались после речи Владимира Путина об Украине и Донбассе.

Панические настроения украинских политических элит лучше всего просматривались в выступлении бывшего министра МВД Украины Арсена Авакова. Всем известно, что он помимо прочего несет ответственность за массовое убийство одесситов в 2014 году. Слова российского президента о неминуемости наказания всех виновных в этой трагедии привели Авакова в ужас.

На говорящее само за себя поведение бывшего главного силовика Украины внимание журналиста Владимира Соловьева обратил украинский политолог Михаил Погребинский, иронично отметив, что после речи Путина многие украинские политики высшего звена ведут себя так, будто у них горит земля под ногами.

Федеральное агентство новостей / Петро Панч

«Я смотрел уже после громких событий в Донбассе интервью Авакова. Он выглядел как насмерть запуганный человек, который рассуждает несвязно и сбивчиво. Его испуг можно понять. Путин ведь сказал, что Россия не забудет преступление в Одессе, она знает всех виновных, проведет расследование и сурово покарает всех, кто хоть как-то причастен к организации убийства людей. Аваков явно нервничал, с трудом связывал слова. Когда он призывал не верить в предсказания о танках в центре Киева, было такое впечатление, что сам он именно этого и боится. Причем он просто в ужасе», — оценил состояние главного организатора одесской трагедии Погребинский.

Политолог добавил, что испугались не только представители бывшего режима. Зеленский был тоже здорово напуган. Сразу же после выступления президента РФ украинский гарант бросился обзванивать так называемых западных партнеров, но ему ответили лишь дипломатическими соболезнованиями, отказавшись оказывать реальную поддержку и помощь. Для Зеленского по-своему наступил миг прозрения, и он еще не отошел от шока, когда выступил перед народом.

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