Букеле заявил, что Байден «потерял кредит доверия» из-за украинского кризиса

Сан-Сальвадор, 22 февраля. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что правительство Джо Байдена «окончательно теряет весь кредит доверия» в связи с кризисом на Украине. Об этом глава государства сообщил на официальной странице в Twitter.

These “commanders” are getting 4 attack orders a week? The Biden administration is loosing all the credibility it has left. And yet, a new supposed order that didn’t happen. Weird strategy. https://t.co/1PZMiOQTAT

Ранее президент Сальвадора подчеркнул, что «настоящая война ведется не между Украиной и Россией, а в Канаде, Австралии, Франции, Брюсселе, Великобритании, Германии, Италии и так далее».

The real war is not in Ukraine, it’s in Canada, Australia, France, Brussels, England, Germany, Italy...



They just want you to look the other way.