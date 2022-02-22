Букеле заявил, что Байден «потерял кредит доверия» из-за украинского кризиса

Сан-Сальвадор, 22 февраля. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что правительство Джо Байдена «окончательно теряет весь кредит доверия» в связи с кризисом на Украине. Об этом глава государства сообщил на официальной странице в Twitter.

These “commanders” are getting 4 attack orders a week?



The Biden administration is loosing all the credibility it has left.



And yet, a new supposed order that didn’t happen.



Weird strategy. https://t.co/1PZMiOQTAT — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) February 21, 2022

«Эти «командующие» получают четыре приказа о нападении в неделю? Администрация Байдена окончательно теряет кредит доверия, оставшийся у него. И все равно оно сообщает о якобы новом приказе о нападении, которого никогда не было. Странная стратегия», — написал Букеле в ответ на новость агентства CNN, ссылающегося на разведывательные службы США, о планируемом вторжении России на Украину.

Ранее президент Сальвадора подчеркнул, что «настоящая война ведется не между Украиной и Россией, а в Канаде, Австралии, Франции, Брюсселе, Великобритании, Германии, Италии и так далее».

«Они просто хотят, чтобы люди смотрели в другую сторону», — отметил Букеле.

The real war is not in Ukraine, it’s in Canada, Australia, France, Brussels, England, Germany, Italy...



They just want you to look the other way. — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) February 13, 2022

Заявление президента Сальвадора было сделано до признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года. Таким образом, его слова об отсутствии приказов о нападении на Украину были подтверждены последующими событиями.

Президент США неоднократно заявлял о намерении России «вторгнуться» на территорию соседа в ближайшие дни, что вызвало волну критики в адрес Байдена. До этого Белый дом утверждал, что Россия «нанесет удар» в ночь с 15 на 16 февраля. В Кремле при этом опровергают любые сообщения о якобы планируемой агрессии в адрес Киева.