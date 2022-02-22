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Букеле заявил, что Байден «потерял кредит доверия» из-за украинского кризиса

Весь мир
Букеле заявил, что Байден «потерял кредит доверия» из-за украинского кризиса
Global Look Press  /  Camilo Freedman/Keystone Press Agency

Сан-Сальвадор, 22 февраля. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что правительство Джо Байдена «окончательно теряет весь кредит доверия» в связи с кризисом на Украине. Об этом глава государства сообщил на официальной странице в Twitter.

«Эти «командующие» получают четыре приказа о нападении в неделю? Администрация Байдена окончательно теряет кредит доверия, оставшийся у него. И все равно оно сообщает о якобы новом приказе о нападении, которого никогда не было. Странная стратегия», — написал Букеле в ответ на новость агентства CNN, ссылающегося на разведывательные службы США, о планируемом вторжении России на Украину.

Ранее президент Сальвадора подчеркнул, что «настоящая война ведется не между Украиной и Россией, а в Канаде, Австралии, Франции, Брюсселе, Великобритании, Германии, Италии и так далее».

«Они просто хотят, чтобы люди смотрели в другую сторону», — отметил Букеле.

Заявление президента Сальвадора было сделано до признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года. Таким образом, его слова об отсутствии приказов о нападении на Украину были подтверждены последующими событиями.

Президент США неоднократно заявлял о намерении России «вторгнуться» на территорию соседа в ближайшие дни, что вызвало волну критики в адрес Байдена. До этого Белый дом утверждал, что Россия «нанесет удар» в ночь с 15 на 16 февраля. В Кремле при этом опровергают любые сообщения о якобы планируемой агрессии в адрес Киева.

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