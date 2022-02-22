Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 21:28
21:26
Общество
Проживающие в Крыму украинцы высказались о признании Россией независимости ЛНР и ДНР
21:24
Весь мир
Армия Мали обезопасила район Нара и передала местным жителям гуманитарную помощь
21:21
Политика
Глава «Нафтогаза» Витренко отрицает кражу российского газа
21:21
Общество
Актер Щербаков о признании Россией независимости ЛНР и ДНР: Хватит людям мучиться
21:20
Общество
Эксперт дала рекомендации, как избежать жертв при очистке крыш от снега
21:20
Общество
Транспортная прокуратура Оренбурга выявила нарушения трудовых прав работников ж/д сферы
21:19
Происшествия
Волгоградца могут посадить на два года за угрозу убийством падчерицы
21:18
Шоу-бизнес
Поклонники шоу «Маска» назвали своих фаворитов после выхода нового выпуска
21:17
Политика
Почему американские дипломаты, работающие во Львове, будут ночевать в Польше
21:16
Происшествия
Жительница Уссурийска за деньги прописала 147 мигрантов в своем частном доме
Все новости

Россия обязана защитить: политолог Марков о военной помощи Донбассу
Политика
Россия обязана защитить: политолог Марков о военной помощи Донбассу
Федеральное агентство новостей  / 

Решение о введении российских войск в ЛНР и ДНР логично и абсолютно законно. Так считает политолог, общественный деятель и директор Института политических исследований Сергей Марков. Свою позицию он объяснил в интервью ФАН.

«Есть договор, который позволяет это сделать. Мы признали ЛНР и ДНР для чего? Для того, чтобы помочь им защититься от обстрелов. А для этого нужно ввести туда войска. Конечно, с одной стороны, ситуация в Донбассе кажется недостаточно критичной, и там нет такой страшной атаки и так далее, но с другой стороны, она достаточно критична в том смысле, что обстрелы там идут каждую ночь. Представьте, что каждую ночь уже семь лет обстреливают города. Причем население ЛНР и ДНР сделало выбор в пользу России, и за это их обстреливать каждую ночь? Что должна делать Россия при этом? Россия, конечно, обязана защитить», — высказался директор Института политических исследований.

«Россия обязана защитить»: политолог Марков о военной помощи Донбассу
Федеральное агентство новостей /

Сергей Марков уверен, что подобная военная помощь республикам в целом ситуацию в Донбассе и мире изменит, но не ухудшит.

«Но никто не будет серьезно воспринимать Россию, пока она не ликвидирует очевидный русофобский несуверенный, марионеточный режим в Киеве, проводящий очевидную политику государственного терроризма. Этот режим должен быть ликвидирован на территории русскоязычной Украины», — отметил Сергей Марков.

Накануне Совет Федерации на пленарном заседании дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ на зарубежной территории. 153 присутствовавших сенатора проголосовали за такое решение единогласно.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Россия обязана защитить: политолог Марков о военной помощи Донбассу
днр россия сергей марков донбасс украина лнр армия рф владимир путин война донбасс
Комментировать