«Россия обязана защитить»: политолог Марков о военной помощи Донбассу

Решение о введении российских войск в ЛНР и ДНР логично и абсолютно законно. Так считает политолог, общественный деятель и директор Института политических исследований Сергей Марков. Свою позицию он объяснил в интервью ФАН.

«Есть договор, который позволяет это сделать. Мы признали ЛНР и ДНР для чего? Для того, чтобы помочь им защититься от обстрелов. А для этого нужно ввести туда войска. Конечно, с одной стороны, ситуация в Донбассе кажется недостаточно критичной, и там нет такой страшной атаки и так далее, но с другой стороны, она достаточно критична в том смысле, что обстрелы там идут каждую ночь. Представьте, что каждую ночь уже семь лет обстреливают города. Причем население ЛНР и ДНР сделало выбор в пользу России, и за это их обстреливать каждую ночь? Что должна делать Россия при этом? Россия, конечно, обязана защитить», — высказался директор Института политических исследований.

Федеральное агентство новостей /

Сергей Марков уверен, что подобная военная помощь республикам в целом ситуацию в Донбассе и мире изменит, но не ухудшит.

«Но никто не будет серьезно воспринимать Россию, пока она не ликвидирует очевидный русофобский несуверенный, марионеточный режим в Киеве, проводящий очевидную политику государственного терроризма. Этот режим должен быть ликвидирован на территории русскоязычной Украины», — отметил Сергей Марков.

Накануне Совет Федерации на пленарном заседании дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ на зарубежной территории. 153 присутствовавших сенатора проголосовали за такое решение единогласно.