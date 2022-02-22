«Что дальше ждать, геноцида?»: Путин высказался о невыполнении Киевом Минских соглашений

Москва, 22 февраля. Российская сторона была заинтересована в реализации минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

Однако киевские власти свели все усилия к нулю, подчеркнул глава государства. По его словам, Минские соглашения были уничтожены задолго до признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«Что дальше ждать, издевательства над людьми, геноцида ждать?» — задался вопросом Путин.

Как стало известно ранее, президент поручил Министерству обороны России обеспечить безопасность граждан на территории республик Донбасса. Соответствующее распоряжение Путин дал после подписания указа о признании суверенитета ЛДНР.