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Украинские националисты обвинили Настю Каменских в побеге из страны

Шоу-бизнес
Украинские националисты обвинили Настю Каменских в побеге из страны
instagram.com  /  @kamenskux

Киев, 22 февраля. Певица Настя Каменских сообщила поклонникам, что запланировала большое путешествие. Однако интернет-пользователей разозлили планы исполнительницы на время уехать из Украины.

Настя Каменских активно наслаждается отпуском. По словам исполнительницы, она долгое время ждала возможности отправиться в путешествие и уже распланировала все поездки по минутам. Об этом артистка рассказала в Instagram.

«Все ради того, чтобы воплощать в жизнь давно запланированный to-do list. В ближайшее время готовлю для вас много интересного», — поделилась певица.

Однако некоторые интернет-пользователи не разделили радость с исполнительницей. Так, украинские националисты обвинили Каменских в побеге из страны.

«Ну все бегут, и Настя бежит, все нормально! Давай, Настенька, песню про Украину там пой»;

«Как вовремя! Надеюсь, вы обратно тогда и не собираетесь»;

«Ой, как вовремя у вас отпуск! Прям вы не собирались бежать», — написали интернет-пользователи.

Украинские националисты обвинили Настю Каменских в побеге из страны
Prt Scr instagram.com / @kamenskux

Неизвестно, присоединится ли музыкант Потап к исполнительнице во время ее путешествия. Однако ранее Каменских признавалась, что не устает от мужа и любит проводить с ним время в поездках на природу.

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украина певица каменских
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