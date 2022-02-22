Жители России заплатили в 2021 году за вывоз мусора 175 млрд рублей

Москва, 22 февраля. Объем платежей населения за вывоз мусора составил по итогам 2021 года в России 175 млрд рублей, сообщил Российский экологический оператор (РЭО).

По информации РЭО, это составляет 90,7% платежей. Всего гражданам и юрлицам в прошлом году было выставлено счетов на 192,7 млрд рублей. Годом ранее уровень собираемости составил 85,7% — из 186,5 млрд рублей удалось собрать лишь 160 млрд. Как считают в РЭО, повысить показатели удалось за счет заключения прямых договоров с гражданами, отказу от услуг расчетно-кассовых центров и других платежных агентов.

«Низкие платежи населения приводят к отсутствию оборотных средств у региональных операторов, так как банки не готовы кредитовать проблемные активы, к росту их долгов перед подрядчиками и рискам лишиться статуса регионального оператора за отсутствие банковских гарантий на обеспечение услуг по вывозу отходов», — приводит высказывание представителя РЭО телеканал «360».

Минприроды РФ ранее предложило пересмотреть действующие нормы в отношении утилизации некоторых отходов. Разработанное ведомством нововведение предлагает запретить россиянам выбрасывать компьютеры, жесткие диски и материнские платы в обычные мусорные баки. Ожидается, что новые правила начнут действовать уже с 1 марта.