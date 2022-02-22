Белый дом расценил действия России как начало «вторжения» на Украину

Вашингтон, 22 февраля. Соединенные Штаты считают последние шаги России «нападением» на Украину. С таким заявлением выступил представитель Белого дома Джонатан Файнер.

Чиновник высказался на следующий день после признания Москвой Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующие указы подписал президент РФ владимир Путин.

«Мы считаем, что да, это начало вторжения, нового вторжения России на Украину. И вы уже стали свидетелями начала нашего ответа, который, как мы говорили, будет стремительным и жестким», — подчеркнул Файнер в беседе с CNN.

Ранее жители США в соцсетях призвали американского лидера Джо Байдена поддержать решение России о признании ЛДНР. Они также потребовали от президента не вмешиваться в дела других субъектов.